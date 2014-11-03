Как узнать, какие альткоины сейчас наиболее выгодны? альткоины сейчас наиболее выгодны? И где систематически отслеживать нужную информацию?



Онлайн сервисы

«WhatToMine»



Перспективные альткоины, дающие наибольший профит в долларовом эквиваленте, можно спокойно отслеживать на американском сервисе «WhatToMine» . Англоязычный ресурс позволяет рассчитать курс любой понравившейся криптовалюты при помощи онлайн калькулятора, а также своевременно отслеживать названия тех альткоинов, которые занимают ТОПовые места.





Но это еще не все возможности «WhatToMine» . На сервисе в онлайн режиме можно узнать, на чем выгоднее будет майнить валюты. Для получения этих данных достаточно в верхней части сайта ввести вид своей аппаратуры: Асика или видеокарты. С правой стороны вам станут доступны поля для введения данных о стоимости электричества в вашем населенном пункте и мощности имеющейся аппаратуры. После внесения всех данных в соответствующие графы осталось только воспользоваться кнопкой «Calculate» . На экране сразу появится информация о будущих заработках. Остается только определиться с видом оборудования и перспективного альткоина, чтобы можно было приниматься за подключение криптофермы.



«CoinWarz»



С 2013 г на просторах рунета работает канадский сервис «CoinWarz» . Его сервис аналогичен «WhatToMine» . Хотя и существует одно явственное отличие. Если «WhatToMine» подсчитывает прибыльность альткоинов по отношению к курсу Биткоина, так как это самая первая криптовалюта. К тому же ее курс всегда держится на достойном уровне. То платформа «CoinWarz» уже не только по отношению к главной криптовалюте прибыльность форков определяет, но и, начиная с 2016 г, подсчитывает прибыльность будущего майнинга из соотношения стоимости альткоинов по отношению к «ether». В сети полно наглядных видео по этой теме. Достаточно их пару раз внимательно посмотреть, и станет понятно, как пользоваться сервисом платформы «CoinWarz» .



«CoinGecko»



В 2014 году партнеры TM Lee и Бобби Онг запустили проект «CoinGecko» . Это онлайн рейтинг перспективных альткоинов. Сервис в основном отвечает всем запросам трейдеров, но бизнесмены, инвесторы, студенты и ученые тоже черпают на площадке «CoinGecko» много полезной информации.



На одной странице проекта высвечивается сразу ликвидность, рыночная капитализация, интерес потребителей, активность сообществ и разработчиков выбранного альткоина. Это весьма удобно, так как экономит время трейдеров на поиск всех этих данных по разным источникам. Автоматическая программа систематически собирает сведения по перечисленным метрикам и обновляет данные таблицы.



Блоги и видеоканалы криптоинвесторов и трейдеров



Не всем поклонникам цифровых денег необходим полный перечень метрик. Для многих важно лишь знать, какие альткоины присутствуют в ТОПе. Им можно спокойно обходиться без рассмотренных онлайн сервисов.



Достаточно будет отыскать активного блогера или трейдера, регулярно заполняющего свой сайт или видеоканал, чтобы быть в курсе событий. На многих финансовых форумах тоже можно нужные сведения черпать. Но, как правило, не на всех тематических форумах этой информации уделяется много времени. Да и не кому там заниматься регулярной подборкой данных.



В завершение



В конце краткого обзора хотелось бы акцентировать внимание читателей на следующих моментах. Цифровой рынок также не стабилен, как и валютный. Курс любого альткоина может, как подняться за сутки, так и резко опуститься. Так что придется ежедневно изучать информацию на выбранном ресурсе, чтобы ничего важного для себя не пропустить.



Как и обычные мониторинги, рассмотренные площадки не добавляют в свой перечень тот альткоин, чей владелец ему не заплатил. Так что не удивляйтесь, если в новостях активно пиараят свежий форк, а его название в мониторинге не высвечивается по введенному запросу.



Вот и получен ответ на вопрос: где систематически можно отслеживать нужную информацию? Выбирайте тот, которым вам удобнее всего пользоваться и держите руку на пульсе событий. Помните, что идеального проекта не бывает. Если вам по каким-то причинам выбранный сервис не понравился, то это не обозначает, что с ним вообще никому не стоит работать. Вам просто надо подобрать тот ресурс, который более подходит под ваши требования и запросы.



------------------------

Автор: Александра 81

Авторские права на статью принадлежат mmgp.ru





При помощи какого ресурса вы отслеживаете информацию о ТОПовых альткоинах? Если вы решили создать криптовалютную ферму или просто желаете инвестировать в определенные виды цифровых денег, то для вас, актуальным будет вопрос - как узнать, какиесейчас наиболее выгодны? И где систематически отслеживать нужную информацию?, дающие наибольший профит в долларовом эквиваленте, можно спокойно отслеживать на американском сервисе. Англоязычный ресурс позволяет рассчитать курс любой понравившейся криптовалюты при помощи онлайн калькулятора, а также своевременно отслеживать названия тех, которые занимают ТОПовые места.Но это еще не все возможности. На сервисе в онлайн режиме можно узнать, на чем выгоднее будет майнить валюты. Для получения этих данных достаточно в верхней части сайта ввести вид своей аппаратуры: Асика или видеокарты. С правой стороны вам станут доступны поля для введения данных о стоимости электричества в вашем населенном пункте и мощности имеющейся аппаратуры. После внесения всех данных в соответствующие графы осталось только воспользоваться кнопкой. На экране сразу появится информация о будущих заработках. Остается только определиться с видом оборудования и, чтобы можно было приниматься за подключение криптофермы.С 2013 г на просторах рунета работает канадский сервис. Его сервис аналогичен. Хотя и существует одно явственное отличие. Если «WhatToMine» подсчитывает прибыльностьпо отношению к курсу Биткоина, так как это самая первая криптовалюта. К тому же ее курс всегда держится на достойном уровне. То платформауже не только по отношению к главной криптовалюте прибыльность форков определяет, но и, начиная с 2016 г, подсчитывает прибыльность будущего майнинга из соотношения стоимостипо отношению к «ether». В сети полно наглядных видео по этой теме. Достаточно их пару раз внимательно посмотреть, и станет понятно, как пользоваться сервисом платформыВ 2014 году партнеры TM Lee и Бобби Онг запустили проект. Это онлайн рейтинг перспективных альткоинов. Сервис в основном отвечает всем запросам трейдеров, но бизнесмены, инвесторы, студенты и ученые тоже черпают на площадке «CoinGecko» много полезной информации.На одной странице проекта высвечивается сразу ликвидность, рыночная капитализация, интерес потребителей, активность сообществ и разработчиков выбранного альткоина. Это весьма удобно, так как экономит время трейдеров на поиск всех этих данных по разным источникам. Автоматическая программа систематически собирает сведения по перечисленным метрикам и обновляет данные таблицы.Не всем поклонникам цифровых денег необходим полный перечень метрик. Для многих важно лишь знать, какиеприсутствуют в ТОПе. Им можно спокойно обходиться без рассмотренных онлайн сервисов.Достаточно будет отыскать активного блогера или трейдера, регулярно заполняющего свой сайт или видеоканал, чтобы быть в курсе событий. На многих финансовых форумах тоже можно нужные сведения черпать. Но, как правило, не на всех тематических форумах этой информации уделяется много времени. Да и не кому там заниматься регулярной подборкой данных.В конце краткого обзора хотелось бы акцентировать внимание читателей на следующих моментах. Цифровой рынок также не стабилен, как и валютный. Курс любогоможет, как подняться за сутки, так и резко опуститься. Так что придется ежедневно изучать информацию на выбранном ресурсе, чтобы ничего важного для себя не пропустить.Как и обычные мониторинги, рассмотренные площадки не добавляют в свой перечень тот, чей владелец ему не заплатил. Так что не удивляйтесь, если в новостях активно пиараят свежий форк, а его название в мониторинге не высвечивается по введенному запросу.Вот и получен ответ на вопрос: где систематически можно отслеживать нужную информацию? Выбирайте тот, которым вам удобнее всего пользоваться и держите руку на пульсе событий. Помните, что идеального проекта не бывает. Если вам по каким-то причинам выбранный сервис не понравился, то это не обозначает, что с ним вообще никому не стоит работать. Вам просто надо подобрать тот ресурс, который более подходит под ваши требования и запросы.------------------------

MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег На правах рекламы

Только у Ларисы стабильные инвест проекты, присоединяйтесь



Лучшие инвестиционные проекты и поддержка на ведущем блоге - e-invest.biz!

Лучший бот о проектах и вкладах! Рефбэк! __________________ Продаю Вашу подпись дорого и постоянно!