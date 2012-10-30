Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Форекс для вас - инвестиции или работа?

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Форекс для вас - инвестиции или работа?

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Старый Сегодня, 20:13
#1
Специалист
 
Адрес: Валютно-финансовый рынок Статус: Гуру
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 12.08.2015
Сообщений: 1,090
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УГ: 65
КП: 0.081
Форекс для вас - инвестиции или работа?
Чем для вас является форекс - инвестицией или простым заработком?
За долгое время на форумах и сайтах по форексу обратил внимание, что некоторые как-то по-иному смотрят на форекс. Они воспринимают форекс как некий объект для инвестиций, а не как работу и заработок.
Видимо, для некоторых форекс - это как депозит в банке или вклад в МММ, фонд какой-нибудь или ПИФ. Отсюда и их зацикленнность на подсчете процентного дохода от форекса.

В противоположность этому, есть точка зрения на форекс как на обычную работу, в которой зарабатывают обычные доллары или рубли и не высчитывают проценты или даже пункты. Поэтому мозг у работающих заточен на денежное восприятие. Для них доход на форексе лишен процентной парадигмы и воспринимается как простой денежный доход или зарплата.
Например, на обычных работах люди же не высчитывают в процентах доход предприятия или другие количественные показатели, такие как сколько ты выточил деталей на заводе, сколько обслужил клиентов, продал товара. Такой человек просто получает доход в долларах, рублях ли, или в другой валюте и идёт его тратить.
Поэтому и сравнение дохода идёт по линии денежности - люди сравнивают доходы в долларах, а не в том сколько ты выполнил работы. И деньги уже являются необходимым и достаточным показателем, который объясняет всё. Доллар он и в Африке доллар, как говорится.

А как вы воспринимаете форекс? Можете ответить в комментариях и проголосовать в опросе.
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Метки
доход, доход в интернете, зарабатывать, оплата, форекс
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