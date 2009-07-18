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Partydice - partydice.co

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Обсуждение таких проектов, как кассы взаимопомощи, удвоители, матрицы, пирамиды, псевдоигры и других подобных, для заработка в которых необходимо привлекать новых участников и которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
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#1
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Аватар NikNak67
 
Пол: Мужской
Адрес: Россия
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 01.04.2013
Сообщений: 20,703
Благодарностей: 2,473
Записей в блоге: 35
УГ: 15
КП: 0.292
подарки
Partydice - partydice.co
Я не админ/владелец проекта, проект Partydice добавлен на мониторинг

Старт 21.05.17



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Описание:

Partydice.co - это инвестиционный проект с уникальной системой распределения прибыли. Уникальность заключается в том, что время, через которое участник получит прибыль зависит от призового места.

Инвестиционные планы:

Вы можете делать депозиты только $10, $50, $100 и их эквивалент в биткоинах. Депозит открывается на 2 дня, но как только находится 10 человек, совершивших депозит на одну сумму(Пати), система случайным образом присваивает призовое место каждому участнику: 1-ое место получит свой депозит + % мгновенно, 2-ое место - через 1 час, 3- тье место мгновенно получит лишь %, а тело депозита через 10 дней, остальные 7 участников - через 24 часа. Средства третьего призера, который получит свое тело депозита через 10 дней, распределяются между 9 -тю остальными участниками и именно в той валюте в которой 3-тий призер совершал депозит.


Мин/макс депозит: 10$/100$

Платежные системы: Perfect Money, Payeer, Bitcoin

Выплаты: инстант

Реф.система: 3%

Тех часть: Verif. PM, SSL, DDoS, dedicated server



Наш депозит(листинг):

05.21.17 16:33 Account Transfer -100.00 Sent Payment: 100.00 USD to account U14122804 from U4731311. Batch: 176730167. Memo: Shopping Cart Payment.
05.21.17 16:34 Account Transfer -50.00 Sent Payment: 50.00 USD to account U14122804 from U4731311. Batch: 176730284. Memo: Shopping Cart Payment.
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NikNak67 на форуме  
Старый Сегодня, 20:21
#2
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 28.07.2015
Сообщений: 369
Благодарностей: 120
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Partydice - partydice.co
Однако, вот просто так и не понять. Самое не понятное, почему 3-е место получит тело через 10 дней, а остальные 7 кто не занял место через 24 часа. Так лучше тело получить а проценты через 10 дней. Возможно не правильно понял или не разобрался... курю тему дальше!
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Klay3 на форуме  
Старый Сегодня, 20:28
#3
Топ Мастер
 
Имя: Дядя Саша
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 08.01.2014
Сообщений: 8,021
Благодарностей: 3,058
УГ: 69
КП: 0.037
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Re: Partydice - partydice.co
чем все не понятнее тем может и лучше, задумка и реализация неплохая, есть все шансы хорошо отработать
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Millioner2014 на форуме  
Старый Сегодня, 20:29
#4
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 18.07.2009
Сообщений: 210
Благодарностей: 73
УГ: 1
КП: 0.000
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Re: Partydice - partydice.co
тут долго курить надо чтобы логику понять админскую да и депы на 2 дня к чему тогда?админ похоже хорошо покурил прежде чем придумать планы
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BALANDAS на форуме  
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kodyaich (Сегодня)
Старый Сегодня, 20:30
#5
Специалист
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 20.11.2016
Сообщений: 781
Благодарностей: 126
УГ: 6
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Не хотел бы я занять 3ее место
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m7a5 на форуме  
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kodyaich (Сегодня)
Старый Сегодня, 20:41
#6
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 28.07.2015
Сообщений: 369
Благодарностей: 120
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Partydice - partydice.co
Цитата:
Сообщение от Millioner2014 Посмотреть сообщение
чем все не понятнее тем может и лучше, задумка и реализация неплохая, есть все шансы хорошо отработать
Поддерживаю! Одно, но, когда не понятно с первого раза, это отток потенциальных влошенцев. Задумок была гора и отличных задумок, но чем лучше задумка тем ее тяжелее донести, отсюда и самые перспективные проекты, там где админ реально все рассчитал, не живут... Здесь всем зашедшим желаю успеха, сам пока не пойму не зайду!
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Klay3 на форуме  
Старый Сегодня, 20:50
#7
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 18.07.2009
Сообщений: 210
Благодарностей: 73
УГ: 1
КП: 0.000
подарки
Re: Partydice - partydice.co
на сайте все понятно стало более-менее но для 3-его если выпадет рандом то срок нереальный в 10 дней-ладно дня 3 еще,куда не шло но 10...если еще и стата будет прозрачная для всех чтобы видели че и как кому выпало
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Последний раз редактировалось BALANDAS; Сегодня в 20:57. Причина: правка
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Старый Сегодня, 20:55
#8
Топ Мастер
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Дикий Запад. Сибири)
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 09.07.2011
Сообщений: 19,433
Благодарностей: 11,135
УГ: 44
КП: 0.055
подарки
Re: Partydice - partydice.co
Цитата:
Сообщение от NikNak67 Посмотреть сообщение
SSL, DDoS, dedicated server
в принципе неплохо, только не сервер, а айпи - сайт на гене
Цитата:
Сообщение от NikNak67 Посмотреть сообщение
Verif. PM
тоже да - и чистый до скрипа
Цитата:
U14122804 (partydice)
Тип Аккаунта: Верифицирован, Trust Score рейтинг: 0 пунктов.
Кредитный рейтинг: Нормальный, нет задолженности по кредитам.
но вот как-то обидно за 3-е место... представьте, если б так в спорте - вместо бронзовой медали нА тебе штраф в 50 штук баксов!
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kodyaich на форуме  
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BALANDAS (Сегодня)
Старый Сегодня, 21:02
#9
Мастер
 
Имя: Андрей
Пол: Мужской
Адрес: Космический город
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 16.08.2014
Сообщений: 5,562
Благодарностей: 4,845
УГ: 21
КП: 0.000
Re: Partydice - partydice.co
Цитата:
Сообщение от m7a5 Посмотреть сообщение
Не хотел бы я занять 3ее место
Чтобы не занимать 3-е место. пройду мимо.
Недавно рандомные планы кассу унесли.
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pilot2014 на форуме  
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BALANDAS (Сегодня)
Старый Сегодня, 21:08
#10
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 01.02.2017
Сообщений: 246
Благодарностей: 42
УГ: 4
КП: 0.000
Re: Partydice - partydice.co
ну типо блеек рояль рандом,в основном всем на 3 дня выпадал), а тут у всех 3 место скореего, удачи искателям приключений на свою пятую точку.ТС я всё понимаю, ты умеешь поднять настроение, но тут ты вааааще отжог.
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Последний раз редактировалось dadudaduda; Сегодня в 21:12.
dadudaduda на форуме  
Старый Сегодня, 21:12
#11
Мастер
 
Имя: Андрей
Пол: Мужской
Адрес: Космический город
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 16.08.2014
Сообщений: 5,562
Благодарностей: 4,845
УГ: 21
КП: 0.000
Re: Partydice - partydice.co
Цитата:
Сообщение от dadudaduda Посмотреть сообщение
ну типо блеек рояль рандом,в основном всем на 3 дня выпадал), а тут у всех 3 место скорее всего, удачи искателям приключений на свою пятую точку.
Да-да, он самый, блеек рояль, скамер наглый.
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pilot2014 на форуме  
Старый Сегодня, 21:18
#12
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 28.07.2015
Сообщений: 369
Благодарностей: 120
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Partydice - partydice.co
Разбираться нужно или не стоит. Время настало такое, что принеси ты гениальный маркетинг, но не понятный, не пойдет... Хотя так было всегда. Чем правильней и стабильней, не воспринимается, а вот просто и на*бать это как заздрасте. А чо думать, лупанул и ждешь)))
Не голосвно, вернулся в хайпы спустя полгода. Ужаснулся. Я набираю 500 рефов в полное УГ (не диза, ни техники) ПЛАН - вот что решает. 50% в месяц? никто не пойдет! 100% в месяц, никто не пойдет! 500% в месяц никто не пойдет! А вот 200% за 10 дней, 100к рублей накидали и попали почти все. Откроется следующий - пойдут в следующий. Рядом будет проект работающий 10 лет но дающий 500% годовых, никто даже не глянет.
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Klay3 на форуме  
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BALANDAS (Сегодня)
Старый Сегодня, 21:24
#13
Топ Мастер
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Дикий Запад. Сибири)
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 09.07.2011
Сообщений: 19,433
Благодарностей: 11,135
УГ: 44
КП: 0.055
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Re: Partydice - partydice.co
Klay3, вас послушать, так школотье-админы из вк на бентли ездят, а суровые дядьки типа ммкис по помойкам шаряцца
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kodyaich на форуме  
Старый Сегодня, 21:26
#14
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 18.07.2009
Сообщений: 210
Благодарностей: 73
УГ: 1
КП: 0.000
подарки
Re: Partydice - partydice.co
может кто то из вошедших туда расскажет нам позже какие планы им рандомно достались,там 12 человек уже играют
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BALANDAS на форуме  
Старый Сегодня, 21:31
#15
Топ Мастер
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Дикий Запад. Сибири)
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 09.07.2011
Сообщений: 19,433
Благодарностей: 11,135
УГ: 44
КП: 0.055
подарки
Re: Partydice - partydice.co
Цитата:
Сообщение от BALANDAS Посмотреть сообщение
может кто то из вошедших туда расскажет нам позже какие планы им рандомно достались
да-да, особенно хотелось бы послушать "начальника транспортного цеха", занявшего 3-е место - какие впечатления от проекта, что он хотел бы пожелать админу...
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kodyaich на форуме  
Старый Сегодня, 21:36
#16
Мастер
 
Имя: Александр
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 21.10.2014
Сообщений: 3,907
Благодарностей: 2,664
УГ: 7
КП: 0.007
Re: Partydice - partydice.co
Цитата:
Сообщение от Klay3 Посмотреть сообщение
Я набираю 500 рефов в полное УГ
да вы прям рефоводомонстр какой то
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V-seti на форуме  
Старый Сегодня, 21:40
#17
Топ Мастер
 
Имя: Дядя Саша
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 08.01.2014
Сообщений: 8,021
Благодарностей: 3,058
УГ: 69
КП: 0.037
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Re: Partydice - partydice.co
Цитата:
Сообщение от V-seti Посмотреть сообщение
да вы прям рефоводомонстр какой то
да помоему он обычный балабол, во всех ветках это пишет, наверное хочет чтобы админы в очередь к нему выстроились за листингом
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