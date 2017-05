NikNak67 Monitor-Invest.net



Partydice - partydice.co Я не админ/владелец проекта, проект Partydice добавлен на мониторинг



Старт 21.05.17







Partydice.co - это инвестиционный проект с уникальной системой распределения прибыли. Уникальность заключается в том, что время, через которое участник получит прибыль зависит от призового места.



Вы можете делать депозиты только $10, $50, $100 и их эквивалент в биткоинах. Депозит открывается на 2 дня, но как только находится 10 человек, совершивших депозит на одну сумму(Пати), система случайным образом присваивает призовое место каждому участнику: 1-ое место получит свой депозит + % мгновенно, 2-ое место - через 1 час, 3- тье место мгновенно получит лишь %, а тело депозита через 10 дней, остальные 7 участников - через 24 часа. Средства третьего призера, который получит свое тело депозита через 10 дней, распределяются между 9 -тю остальными участниками и именно в той валюте в которой 3-тий призер совершал депозит.





Мин/макс депозит: 10$/100$



Платежные системы: Perfect Money, Payeer, Bitcoin



Выплаты: инстант



Реф.система: 3%



Тех часть: Verif. PM, SSL, DDoS, dedicated server







05.21.17 16:33 Account Transfer -100.00 Sent Payment: 100.00 USD to account U14122804 from U4731311. Batch: 176730167. Memo: Shopping Cart Payment.

05.21.17 16:34 Account Transfer -50.00 Sent Payment: 50.00 USD to account U14122804 from U4731311. Batch: 176730284. Memo: Shopping Cart Payment.

