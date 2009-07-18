Partydice - partydice.co

Обсуждение таких проектов, как кассы взаимопомощи, удвоители, матрицы, пирамиды, псевдоигры и других подобных, для заработка в которых необходимо привлекать новых участников и которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
Partydice.co - это инвестиционный проект с уникальной системой распределения прибыли. Уникальность заключается в том, что время, через которое участник получит прибыль зависит от призового места.
Инвестиционные планы:
Вы можете делать депозиты только $10, $50, $100 и их эквивалент в биткоинах. Депозит открывается на 2 дня, но как только находится 10 человек, совершивших депозит на одну сумму(Пати), система случайным образом присваивает призовое место каждому участнику: 1-ое место получит свой депозит + % мгновенно, 2-ое место - через 1 час, 3- тье место мгновенно получит лишь %, а тело депозита через 10 дней, остальные 7 участников - через 24 часа. Средства третьего призера, который получит свое тело депозита через 10 дней, распределяются между 9 -тю остальными участниками и именно в той валюте в которой 3-тий призер совершал депозит.
Мин/макс депозит: 10$/100$
Платежные системы: Perfect Money, Payeer, Bitcoin
Выплаты: инстант
Реф.система: 3%
Тех часть: Verif. PM, SSL, DDoS, dedicated server
Наш депозит(листинг):
05.21.17 16:33 Account Transfer -100.00 Sent Payment: 100.00 USD to account U14122804 from U4731311. Batch: 176730167. Memo: Shopping Cart Payment.
05.21.17 16:34 Account Transfer -50.00 Sent Payment: 50.00 USD to account U14122804 from U4731311. Batch: 176730284. Memo: Shopping Cart Payment.
Однако, вот просто так и не понять. Самое не понятное, почему 3-е место получит тело через 10 дней, а остальные 7 кто не занял место через 24 часа. Так лучше тело получить а проценты через 10 дней. Возможно не правильно понял или не разобрался... курю тему дальше!
чем все не понятнее тем может и лучше, задумка и реализация неплохая, есть все шансы хорошо отработать
Поддерживаю! Одно, но, когда не понятно с первого раза, это отток потенциальных влошенцев. Задумок была гора и отличных задумок, но чем лучше задумка тем ее тяжелее донести, отсюда и самые перспективные проекты, там где админ реально все рассчитал, не живут... Здесь всем зашедшим желаю успеха, сам пока не пойму не зайду!
на сайте все понятно стало более-менее но для 3-его если выпадет рандом то срок нереальный в 10 дней-ладно дня 3 еще,куда не шло но 10...если еще и стата будет прозрачная для всех чтобы видели че и как кому выпало
ну типо блеек рояль рандом,в основном всем на 3 дня выпадал), а тут у всех 3 место скореего, удачи искателям приключений на свою пятую точку.ТС я всё понимаю, ты умеешь поднять настроение, но тут ты вааааще отжог.
Разбираться нужно или не стоит. Время настало такое, что принеси ты гениальный маркетинг, но не понятный, не пойдет... Хотя так было всегда. Чем правильней и стабильней, не воспринимается, а вот просто и на*бать это как заздрасте. А чо думать, лупанул и ждешь)))
Не голосвно, вернулся в хайпы спустя полгода. Ужаснулся. Я набираю 500 рефов в полное УГ (не диза, ни техники) ПЛАН - вот что решает. 50% в месяц? никто не пойдет! 100% в месяц, никто не пойдет! 500% в месяц никто не пойдет! А вот 200% за 10 дней, 100к рублей накидали и попали почти все. Откроется следующий - пойдут в следующий. Рядом будет проект работающий 10 лет но дающий 500% годовых, никто даже не глянет.