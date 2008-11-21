Британцы не чувствуют себя богатыми при доходе меньше £370,000 в год

Главная оппозиционная лейбористская партия Великобритании хочет повысить подоходный налог для всех, кто получает зарплату более £80,000 в год. В то время как канцлер Джон Макдоннелл классифицировал всех, кто зарабатывает больше £70,000, как богатых. Но, согласно опросу 1555 специалистов по данным группы занятости Emolument, работающей в сфере занятости, среднестатистический британец получает около £30,000 в год
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Компания Emolument обнаружила, что подавляющее большинство профессионалов не считают, что они богатые, пока не находятся в передах 1% самой богатой части населения. Как можно видеть из таблицы, стандарты в Британии в два раза больше необходимого для того, чтобы быть среди 1% богатого население (£162,000 в год). Главный операционный директор и соучредитель Emolument сказал: «Учитывая нынешнее разочарование в отношении рабочих мест и отрасли в целом, неудивительно, что лишь небольшая доля работников банковской сферы чувствует себя богатыми».
«В конце концов, люди шли в сектор с надеждой на огромные бонусы, за карьерным ростом и популярностью, а теперь они оказались в одной из самых регулируемых отраслей. Выплаты работникам постоянно сокращаются, социальное восприятие должности ухудшилось, а сама сфера ведет активную борьбу с новыми стандартами. Несоответствие действительности с ожиданиями заставляет работников банковской сферы смотреть в сторону менее регулируемых вариантов и более захватывающих перспектив. В список альтернатив входят венчурный капитал, фонды прямых инвестиций и хедж-фонды, где экономисты ощущают перспективу и возможность для обогащения, которая находится в пределах досягаемости».
Перевод специально для mmgp.ru