Стоимость биткоина превысила $2 тысячи

Курс биткоина вновь обновил исторический максимум и поднялся выше $2000, сообщает CoinDesk. Его стоимость в ходе сессии достигала отметки $2079. Сейчас 1BTC стоит $2062.
Напомним, с конца марта, когда курс биткоина упал до $891,51, криптовалюта подорожала на 125%. Совокупная капитализация всех находящихся в обращении биткоинов достигла $32,92 млрд. Росту курса способствовал спрос со стороны азиатских инвесторов.
19 мая биткоин обновил исторические максимумы, достигнув отметки в $1931. Отмечалось, что если криптовалюте удастся перевалить за отметку в $2 тыс., то с начала года ее курс вырастет уже вдвое.
Вплотную подобраться к отметке в $2 тыс. криптовалюте помогла нестабильность на фондовых и валютных рынках. Инвесторы стараются избавиться от доллара и перекладываются в другие активы, в том числе золото, которое накануне также обновило ценовые максимумы. Некоторые эксперты считают, что к концу года курс биткоина может приблизиться к отметке в $4 тыс.
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