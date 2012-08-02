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Полная линейка новых продуктов Apple в 2017 году

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Полная линейка новых продуктов Apple в 2017 году
Калифорнийский технологический гигант почти никогда не рассказывает о предстоящих продуктах, пока официально не анонсирует их выпуск. Журналисты узнают все из слухов и отчетов компании, а на официальные запросы, в лучшем случае, получают ответ «без комментариев», а иногда остаются проигнорированными. НО даже сверхсекретность не может остановить утечку информации. Доклады и спекуляции неизбежно возникают в преддверии запуска новых продуктов, а сама Apple выпускает новые товары по регулярному ежегодному графику. Прошло уже пять месяцев с начала года, и мы уже знаем о довольно масштабных запусках компании. В список лучших продуктов входит десятый юбилейный iPhone, на который возлагают большие надежды.

Умный динамик Siri



После того, как Тим Кук стал генеральным директором Apple, компания представила лишь один крупный аппаратный продукт — Apple Watch. Но все может измениться. По слухам, технологический гигант из Купертино разрабатывает интеллектуальный динамик со встроенным ассистентом AI Siri. Прямо сейчас, умные динамики и виртуальные помощники на пике популярности в мире технологий. У Amazon есть Echo, а у Google — Google Home. Как ожидается, Apple расскажет о новом устройстве в июне, на конференции разработчиков Apple WWDC и начнет продажу во второй половине 2017 года.

Согласно слухам, динамик будет поставляться с экраном. Он сможет улучшать качество звуков, возможно, будет реализовывать функцию распознавания лиц.

Новый iPhone 8



2017 год — знаменательный в жизни Apple. Ровно 10 лет назад компания представила первый iPhone, и теперь нужно удивить публику. Как ожидается, iPhone 8 будет оснащен экраном от края до края без физической кнопки «Домой», новую камеру с функциональными возможностями дополненной реальности и стекло с обратной стороны корпуса. Предполагается, что телефон будет стоить дороже $ 1,000 и больше.

Сейчас сложно сказать, когда появится в продаже новое устройства. Ранние отчеты сообщают, что из-за производственных трудностей коммерческий релиз может быть перенесен на несколько месяцев. Но даже когда iPhone 8 попадет на полки магазинов, его будет сложно купить.

IPhone 7s и 7s Plus



Вместе с iPhone 8, покупатели увидят новые устройства в седьмой модели. Продолжение линейки должно завершиться выпуском новых IPhone 7s и 7s Plus. Они будут не такие впечатляющие, как iPhone 8, но и стоят телефоны дешевле.

Улучшенный MacBook Pro



В 2016 году Apple представила обновленный MacBook Pro, где функциональные клавиши заменили сенсорным экраном. Как ожидается, в июне компания анонсирует новое устройство с улучшенными спецификациями.

Измененный MacBook



Издательство Bloonberg предполагает, что Apple анонсирует новый MacBook на конференции WWDC. Причем основное внимание будет уделено производительности, а не времени автономной работы.

MacBook Air тоже могут улучшить



Bloomberg также сообщает, что Apple «подумывает» о выпуске обновленной версии MacBook Air, хотя ноутбук считают «устаревшим».

Новый iMac для профессиональных пользователей

В апреле Apple объявила о том, что в 2017 году появятся новые iMac, ориентированные на профессиональных пользователей. Пока ничего не известно насчет характеристик новых устройств. Известно только то, что они появятся в этом году.

Третье поколение Apple Watch



В апреле 2015 году яблочный гигант успешно запустил Apple Watch, а через 18 месяцев появилась вторая линейка устройства. Согласно слухам, осенью 2017 года компания планирует выпустить третью линейку продукта, наладив 12-месячный цикл выпуска продукта.

Apple TV 4K



Компания сообщала, что работала над обновлением Apple TV. После обновления телевизионной приставки, она должна поддерживать ультра HD 4К. Продукт должен выйти в этом году, но никакой информации пока что нет.

Перевод специально для mmgp.ru

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