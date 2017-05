Lonsdayl



Полная линейка новых продуктов Apple в 2017 году



Умный динамик Siri







После того, как Тим Кук стал генеральным директором Apple, компания представила лишь один крупный аппаратный продукт — Apple Watch. Но все может измениться. По слухам, технологический гигант из Купертино разрабатывает интеллектуальный динамик со встроенным ассистентом AI Siri. Прямо сейчас, умные динамики и виртуальные помощники на пике популярности в мире технологий. У Amazon есть Echo, а у Google — Google Home. Как ожидается, Apple расскажет о новом устройстве в июне, на конференции разработчиков Apple WWDC и начнет продажу во второй половине 2017 года.



Согласно слухам, динамик будет поставляться с экраном. Он сможет улучшать качество звуков, возможно, будет реализовывать функцию распознавания лиц.



Новый iPhone 8







2017 год — знаменательный в жизни Apple. Ровно 10 лет назад компания представила первый iPhone, и теперь нужно удивить публику. Как ожидается, iPhone 8 будет оснащен экраном от края до края без физической кнопки «Домой», новую камеру с функциональными возможностями дополненной реальности и стекло с обратной стороны корпуса. Предполагается, что телефон будет стоить дороже $ 1,000 и больше.



Сейчас сложно сказать, когда появится в продаже новое устройства. Ранние отчеты сообщают, что из-за производственных трудностей коммерческий релиз может быть перенесен на несколько месяцев. Но даже когда iPhone 8 попадет на полки магазинов, его будет сложно купить.



IPhone 7s и 7s Plus







Вместе с iPhone 8, покупатели увидят новые устройства в седьмой модели. Продолжение линейки должно завершиться выпуском новых IPhone 7s и 7s Plus. Они будут не такие впечатляющие, как iPhone 8, но и стоят телефоны дешевле.



Улучшенный MacBook Pro







В 2016 году Apple представила обновленный MacBook Pro, где функциональные клавиши заменили сенсорным экраном. Как ожидается, в июне компания анонсирует новое устройство с улучшенными спецификациями.



Измененный MacBook







Издательство Bloonberg предполагает, что Apple анонсирует новый MacBook на конференции WWDC. Причем основное внимание будет уделено производительности, а не времени автономной работы.



MacBook Air тоже могут улучшить







Bloomberg также сообщает, что Apple «подумывает» о выпуске обновленной версии MacBook Air, хотя ноутбук считают «устаревшим».



Новый iMac для профессиональных пользователей



В апреле Apple объявила о том, что в 2017 году появятся новые iMac, ориентированные на профессиональных пользователей. Пока ничего не известно насчет характеристик новых устройств. Известно только то, что они появятся в этом году.



Третье поколение Apple Watch







В апреле 2015 году яблочный гигант успешно запустил Apple Watch, а через 18 месяцев появилась вторая линейка устройства. Согласно слухам, осенью 2017 года компания планирует выпустить третью линейку продукта, наладив 12-месячный цикл выпуска продукта.



Apple TV 4K







Компания сообщала, что работала над обновлением Apple TV. После обновления телевизионной приставки, она должна поддерживать ультра HD 4К. Продукт должен выйти в этом году, но никакой информации пока что нет.



Перевод специально для mmgp.ru



