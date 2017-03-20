Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Микоин -первый криптовлютный брокер

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#1
Интересующийся
 
Имя: Марина
Пол: Женский
Адрес: Санкт-Петербург
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 20.03.2017
Сообщений: 16
Поблагодарили: 1 раз
УГ: 1
КП: 0.000
Микоин -первый криптовлютный брокер
Первая виртуальная валюта Bitcoin была создана в 2009 году.
После было создано еще более 700 различных криптовалют и многие из них прочно закрепились в мире и стабильно растут в цене.

За последнее время, криптовалюты показали себя как надежный ресурс для приумножения своего капитала. Также криптовалюты дают возможность зарабатывать на купле продажи, т.е на трейдинге.

Цена в 2009 году - 1 доллар

Цена 2017 год - 1800 долларов

Трейдинг на криптовалютах

Мировая торговля, свободные рынки, торговля криптовалютой создают все более сильную тенденцию на финансовых рынках.

Торговые платформы, таких как: Bitfinex, poloniex, BitSramp, и другие значительно превышают безопасность банков. Используя эти платформы, профессиональные трейдеры зарабатывают огромные проценты на торговле криптовалютами.

Me Coin

Мы первый брокер- эксперт на рынке криптовалют.
Мы даем Вам возможность приумножать свои биткоины, благодаря профессиональной подготовке наших трейдеров.

Поддержка и доверие.
Микоин был создан экспертами с опытом работы более 15 лет в мире электронной коммерции.

Профессиональное управление компанией.


Juan Carlos Olaya

Хуан Карлос Олайя - успешный предприниматель, специалист в области интернет маркетинга.
Имеет собственный тренинговый центр по подготовке профессиональных трейдеров.

Основатель компании Mecoin

Компания Микоин (Mecoin) основана в 2016 году , Хьюстон, США
Деятельность компании: торговые операции с криптовалютой.

Mecoin - первый криптовалютный брокер, который показывает в прямом эфире все торговые операции.

Mecoin - имеет 5 трейдинговых центра в США и Латинской Америке.

Трейдинг Mecoin работает 24 часа в сутки и 7 дней в неделю.

Mecoin предлагает уникальное
инвестиционное решение для каждого.

Русскоязычная команда Проект все больше набирает обороты. Реальный тренд 2017-2018 года.

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marinapuhlenko на форуме  
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