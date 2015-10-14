Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Общайся на MMGP - стань богаче!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 411,276 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Reproductivehouse - reproductivehouse.com

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение таких проектов, как кассы взаимопомощи, удвоители, матрицы, пирамиды, псевдоигры и других подобных, для заработка в которых необходимо привлекать новых участников и которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
Важная информация
Кто станет "Бизнес-леди MMGP-2017" ($2295)? - Не пропусти онлайн-награждение участниц!
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 15:37
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 15:29
#1
Любитель
 
Пол: Женский
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 14.10.2015
Сообщений: 225
Благодарностей: 34
УГ: 5
КП: 0.000
Reproductivehouse - reproductivehouse.com
Я не админ проекта. Тема создана с целью ознакомления и не является призывом к действиям.

REPRODUCTIVEHOUSE

Старт 16/05/2017 г.

Легенда проекта

Цитата:
Основное направление деятельности британской компании Reproductive House – инвестирование в строительство высокотехнологичной жилой и коммерческой недвижимости для ее дальнейшей продажи либо сдачи в аренду. Наши аналитики тщательно исследуют проекты строительства нано-квартир и офисов (известных также как «умные дома»), и только после всесторонней проверки дают сигналы к инвестированию в те проекты, которые гарантированно принесут прибыль. В 2015 году наиболее перспективным направлениям для вложения средств была недвижимость в Турции: были утверждены проекты по строительству нового аэропорта Стамбула ($35,6 млрд.) и реконструкции автомагистрали по направлению Измир-Гебзе ($6,4 млрд.). Общая сумма инвестиций в высокотехнологичную недвижимость Турции составила более $44,7 – около 40% всех мировых вложений
В своей деятельности, компания Reproductive House придерживается принципа распределения рисков, и потому даже в столь выгодные финансовые проекты в 2017 году наши эксперты рекомендовали инвестировать лишь 7% совокупного капитала компании и 10% привлеченных от партнеров средств. Это позволило получить прибыль в размере $318 млн. – больше половины всей прибыли пришлось именно на турецкие инвестиции. В последние 3 года отслеживается рост популярности Hi-Tech недвижимости – умных домов и офисов, в которых управление осуществляется централизованно, на основе программ, заранее заложенных в память систем кондиционирования воздуха, отопления, водоснабжения и электропитания.
Изначально идея «умного дома» была создана в СССР – еще в 1977 году научно-исследовательские институты предлагали собрать под единым контролем имеющиеся образцы техники, чтобы управление ими было максимально простым. Со временем данная технология перебралась в Японию и Южную Корею, где местные разработчики довели ее до совершенства, постепенно испытывая в условиях коммерческой недвижимости (изначально системы умных домов были доступными только крупным компаниям), а также жилых помещений.



Инвестиционные планы

1) 150% от вклада за 10 дней., начисления по 15% от вклада в сутки (от 5 до 100$)
2) 175% от вклада за 15 дней., начисления по 11,6% от вклада в сутки (от 101 до 500$)
3) 200% от вклада за 20 дней., начисления по 10% от вклада в сутки (от 501$)

Проводятся бонусные акции выходного дня

Мин. вклад: 5$, Макс.вклад:1000$
Мин. вывод: 0.10$
Тип выплат: ручные

Партнерская программа
Трехуровневая: 5-3-1%

Платежные системы
Оплата: Payeer, Qiwi, Yandex Money


РЕГИСТРАЦИЯ



Мой вклад:

21.05.2017 01:29:36
1495362569664
1 300,00 руб.
1 300,00 руб.
Visa QIWI Кошелек +79873169745
#refercentr110#

За рефбеком 50% обращаться в личку
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

Zillacredit-новый аналог Вебтрансфера
elmartyan на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 15:37
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар moremiya
magneticprofitrevenue.com - magneticprofitrevenue
От moremiya в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
JP Morgan предвидит выход Шотландии из Великобритании
От Alex077 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар tigr
Океан банк - oceanbank.ru
От tigr в разделе «Список проблемных банков России»
Аватар TheGOLDskull
profitpaying - profitpaying.com
От TheGOLDskull в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар vhyip
Apple запустит платежную систему Apple Pay в Европе в 2015 году
От vhyip в разделе «Новости платежных систем»
Аватар dubrovskyj
music-brokerbux.com - music-brokerbux
От dubrovskyj в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     
Пользователей
411,276
Тем
470,439
Сообщений
11,634,142

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube