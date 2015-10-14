Reproductivehouse - reproductivehouse.com

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REPRODUCTIVEHOUSE
Старт 16/05/2017 г.
Легенда проекта
Инвестиционные планы
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Основное направление деятельности британской компании Reproductive House – инвестирование в строительство высокотехнологичной жилой и коммерческой недвижимости для ее дальнейшей продажи либо сдачи в аренду. Наши аналитики тщательно исследуют проекты строительства нано-квартир и офисов (известных также как «умные дома»), и только после всесторонней проверки дают сигналы к инвестированию в те проекты, которые гарантированно принесут прибыль. В 2015 году наиболее перспективным направлениям для вложения средств была недвижимость в Турции: были утверждены проекты по строительству нового аэропорта Стамбула ($35,6 млрд.) и реконструкции автомагистрали по направлению Измир-Гебзе ($6,4 млрд.). Общая сумма инвестиций в высокотехнологичную недвижимость Турции составила более $44,7 – около 40% всех мировых вложений
В своей деятельности, компания Reproductive House придерживается принципа распределения рисков, и потому даже в столь выгодные финансовые проекты в 2017 году наши эксперты рекомендовали инвестировать лишь 7% совокупного капитала компании и 10% привлеченных от партнеров средств. Это позволило получить прибыль в размере $318 млн. – больше половины всей прибыли пришлось именно на турецкие инвестиции. В последние 3 года отслеживается рост популярности Hi-Tech недвижимости – умных домов и офисов, в которых управление осуществляется централизованно, на основе программ, заранее заложенных в память систем кондиционирования воздуха, отопления, водоснабжения и электропитания.
Изначально идея «умного дома» была создана в СССР – еще в 1977 году научно-исследовательские институты предлагали собрать под единым контролем имеющиеся образцы техники, чтобы управление ими было максимально простым. Со временем данная технология перебралась в Японию и Южную Корею, где местные разработчики довели ее до совершенства, постепенно испытывая в условиях коммерческой недвижимости (изначально системы умных домов были доступными только крупным компаниям), а также жилых помещений.
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