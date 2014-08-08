Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 16% до 60% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 15:11
#1
Любитель
 
Пол: Мужской
Адрес: Германия
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 08.08.2014
Сообщений: 435
Благодарностей: 83
УГ: 1
КП: 0.000
BoosterCryptoBot
Приветcтвую всех гостей и пользователей форума!
Я не владелец / не админ проекта.




BoosterCryptoBot стартовал 20.05.2017

Работает на энергетическом рынке
Это Телеграмм Bot, и предлагает нам 5% в день до 150%.

Языки - немецкий , английский

Реферальная программа

1. Level 13%
2. Level 5%
3. Level 2%

Минимальный старт 0,02 btc

Работает через Телеграмм . При первом входе выбрать язык .Потом нажать на инвестиции ,появиться кошель ,на него перевести минимум .
Нажать на выплаты и отправить свой кошель . Он остаёться в памяти.

Мой вклад 0,02 бтс
Hash
61dfb373628cab700726617c05a0ef942d0b680434e550592a 33be2569b9d88b

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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 15:37
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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