Приветcтвую всех гостей и пользователей форума!
Я не владелец / не админ проекта.
BoosterCryptoBot
стартовал 20.05.2017
Работает на энергетическом рынке
Это Телеграмм Bot, и предлагает нам 5% в день до 150%.
Языки
- немецкий , английский
Реферальная программа
1. Level 13%
2. Level 5%
3. Level 2%
Минимальный старт 0,02 btc
Работает через Телеграмм . При первом входе выбрать язык .Потом нажать на инвестиции ,появиться кошель ,на него перевести минимум .
Нажать на выплаты и отправить свой кошель . Он остаёться в памяти.
Мой вклад 0,02 бтс
Hash
61dfb373628cab700726617c05a0ef942d0b680434e550592a 33be2569b9d88b
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