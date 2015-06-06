Kaneki Любитель

Пол: Мужской Инвестирую в: Другое Регистрация: 07.06.2016 Сообщений: 225 Благодарностей: 23 УГ: 1 КП: 0.095

6 видов заработка, которые будут делать вас богаче, пока вы спите

Наверно каждому финансово грамотному человеку рассказывали о том, насколько аккуратным надо быть с деньгам, ведь иногда интерес бывает настолько велик, что вы просто-напросто забываетесь и становитесь должником. Конечно, за деньгами нужно всегда следить. Но в определенном контексте верно и обратное утверждение.



Умеют ли ваши деньги делать вас богаче (в финансовом плане), пока вы спите? Это звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой? Учитывая то, что мы с вами живем в эпоху интернета, вполне реально устроиться так, чтобы вы зарабатывали деньги, не уделяя им много внимания.

Учитывая это, вот 6 видов заработка, которые будут делать вас богаче, пока вы спите.



1. Заведите блог







Безусловно, одним из самых популярных способов заработка пассивного дохода является запуск собственного блога. Создать блог крайне просто – вам необходимо зарегистрировать новый аккаунт в YouTube (если вы хотите заниматься видеоблогингом), либо же в социальной сети Facebook (если вы желаете отдать всего себя текстовому блогингу). Но справиться с этой работой способен фактически каждый пользователь – намного труднее выпускать такой контент, который будет всем нравиться. К тому же, если говорить о видеоблогинге, то вы должны быть неплохим видеомонтажером, а так же иметь хорошее оборудование для съемок (мало кому нравится смотреть видео, снятое на плохую камеру). Конечно, вопрос с оборудованием вполне решаем – вы можете брать его в аренду. Но а вот с созданием контента, который будет “заходить” вашим зрителям, вам придется очень много поработать.



Убедитесь, что темы, которые вы обсуждаете в своем блоге, являются популярными. Вряд ли всем будет интересно слушать/читать истории о вашем домашнем питомце. Хотя, кто знает…



После того, как у вас наберется необходимое количество аудитории (на данный момент это более 10,000 подписчиков), блог может начать приносить вам уже серьезные суммы денег. Вам необходимо создать партнерский контракт с надежной медиа сетью, и, затем монетизация вашего канала будет приносить вам деньги. Сколько будет денег – зависит от вашего канала и региона, в котором вы живете.



Хоть данный вид заработка уже всем известен, следует, многие попытались стать блогерами. Сейчас стать новичку успешным в данной отрасли фактически невозможно, но, у вас все равно есть шанс – все зависит только от вас!



2. Продавайте свои собственные информационные продукты





Если вы хорошо осведомлены в определенной области, то вы способны продавать свои знания. К примеру, в Украине скоро пройдет ДПА и ЗНО, в России - ЕГЭ. Если вы, допустим, хороший математик, то что вам мешает заранее решить какое-то количество предварительных экзаменационных заданий, а затем просто выставить их на продажу? Конечно, кажется, что вы поступаете неправильно и делаете детей только глупее, но, главное правило мира финансов гласит: “Спрос порождает предложение”.



Как говорил Джокер в исполнении Хита Леджера: “Если умеешь что-то делать, не делай это бесплатно". Опять же, все лежит только в ваших руках – действуйте!



3. Зарабатывайте на лицензионных платежах





Если вы талантливый музыкант, актер или писатель, вы можете получать деньги за свою работу, сидя дома. Другими словами, люди будут платить вам за использование вашей работы и творческих активов. Где смысл? Сейчас расскажу.



На том же YouTube запрещено использование авторских ресурсов в своих видео. То есть, если вы используете музыку какого-то музыканта без его разрешения, то с вашего видео могут легко снять монетизацию. Ладно, если музыкант не всемирно известен – так будет труднее обнаружить нарушение, но а если вы использовали оригинальную песню того же Ханса Циммера, то “вашу лавочку довольно быстро прикроют”.



Думаю, что теперь всем все понятно – вы качественно делаете свою творческую работу, затем ее продаете, лежа на диване.



Если ваша работа пользуется уже широким спросом, то вы можете создать группу пользователей, где налаживать финансовые связи будет намного проще – к примеру, вы оформите с ними платную подписку (допустим, каждый месяц они будут платить вам определенную сумму), а взамен они будут использовать любое ваше “творение”.



4. Заработайте на веб-разработке







Конечно, для этого дела вам потребуются намного больше знаний, умений и времени, но взамен вы будете получать соответствующие деньги (только если вы будете хорошим веб-разработчиком).

У вас появляется идея - вы с удовольствием реализуете ее, а затем просто выставляете свой сайт на торговой площадке (например, Flippa) – со временем найдется покупатель, который заплатит вам по заслугам. Главное - чтобы вас не обдурили. Чтобы не быть обманутым, посоветуйтесь с уже опытными фрилансерами, либо же самостоятельно изучите данный вопрос, порыскав по интернету.



5. Продавайте материальные вещи через интернет





Как в случае с продажей информационных продуктов, вы можете получать пассивный доход, продавай материальные вещи через интернет. Вероятно, каждому известно, как продавать старый хлам через различные интернет-барахолки (в Украине наиболее известный сайт с такими услугами – Olx, в России - Avito).



Хорошо, допустим, что у вас дома нет хлама. Вы можете закупать оптом вещи по одной цене, а затем перепродавать их с наценкой. Опять же, широко-известный всеми способ – заказывать оптом всякие вещицы через сайт Aliexpress, а затем продавать их в своем регионе с определенной наценкой – профит!



Но, как уже всем известно, чем больше людей знают, как зарабатывать в данной отрасли, тем меньше у вас шансов достигнуть в ней успеха, поэтому, поехали дальше.



6. Инвестируйте в акции и облигации





Наконец, находясь на финансовом форуме, я сказал об инвестировании в акции. Когда вы инвестируете в акции, вы получаете право на свою долю прибыли. Инвестирование в акции стало популярным способом заработка пассивного дохода в течении многих лет, и, наконец, благодаря интернету, исследовать и совершать более выгодные вложения стало намного проще.



Имейте в виду, что стоимость акций и облигаций в разный период времени тоже разная. Потому, тщательно все обдумайте, сделайте финансовый анализ компании, прежде чем покупать их бумаги, и уже затем делайте свой выбор.



Вывод







Деньги можно заработать множеством способов, и, приятнее всего было бы зарабатывать деньги на деле, которое приносит вам удовольствие. Как зарабатывать деньги (и зарабатывать ли вообще) – это только ваш выбор. Удачи!



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Автор: Kaneki

Авторские права на статью принадлежат mmgp.ru Наверно каждому финансово грамотному человеку рассказывали о том, насколько аккуратным надо быть с деньгам, ведь иногда интерес бывает настолько велик, что вы просто-напросто забываетесь и становитесь должником. Конечно, за деньгами нужно всегда следить. Но в определенном контексте верно и обратное утверждение.Умеют ли ваши деньги делать вас богаче (в финансовом плане), пока вы спите? Это звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой? Учитывая то, что мы с вами живем в эпоху интернета, вполне реально устроиться так, чтобы вы зарабатывали деньги, не уделяя им много внимания.Учитывая это, вотБезусловно, одним из самых популярных способов заработка пассивного дохода является запуск собственного. Создать блог крайне просто – вам необходимо зарегистрировать новый аккаунт в(если вы хотите заниматься видеоблогингом), либо же в социальной сети(если вы желаете отдать всего себя текстовому блогингу). Но справиться с этой работой способен фактически каждый пользователь – намного труднее выпускать такой, который будет всем нравиться. К тому же, если говорить о видеоблогинге, то вы должны быть неплохим видеомонтажером, а так же иметь хорошее оборудование для съемок (мало кому нравится смотреть видео, снятое на плохую камеру). Конечно, вопрос с оборудованием вполне решаем – вы можете брать его в аренду. Но а вот с созданием контента, который будет “заходить” вашим зрителям, вам придется очень много поработать.Убедитесь, что темы, которые вы обсуждаете в своем блоге, являются популярными. Вряд ли всем будет интересно слушать/читать истории о вашем домашнем питомце. Хотя, кто знает…После того, как у вас наберется необходимое количество аудитории (на данный момент это более), блог может начать приносить вам уже серьезные суммы денег. Вам необходимо создать партнерский контракт с надежной медиа сетью, и, затемвашего канала будет приносить вам деньги. Сколько будет денег – зависит от вашего канала и региона, в котором вы живете.Хоть данный вид заработка уже всем известен, следует, многие попытались стать блогерами. Сейчас стать новичку успешным в данной отрасли фактически невозможно, но, у вас все равно есть шанс – все зависит только от вас!Если вы хорошо осведомлены в определенной области, то вы способны продавать свои знания. К примеру, в Украине скоро пройдет ДПА и ЗНО, в России - ЕГЭ. Если вы, допустим, хороший математик, то что вам мешает заранее решить какое-то количество предварительных экзаменационных заданий, а затем просто? Конечно, кажется, что вы поступаете неправильно и делаете детей только глупее, но, главное правило мира финансов гласит: “”.Как говорил Джокер в исполнении Хита Леджера: “". Опять же, все лежит только в ваших руках – действуйте!Если вы талантливый музыкант, актер или писатель, вы можете получать деньги за свою работу, сидя дома. Другими словами, люди будут платить вам за использование вашей работы и. Где смысл? Сейчас расскажу.На том же YouTube запрещено использованиев своих видео. То есть, если вы используете музыку какого-то музыканта без его разрешения, то с вашего видео могут легко снять монетизацию. Ладно, если музыкант не всемирно известен – так будет труднее обнаружить нарушение, но а если вы использовали оригинальную песню того же, то “вашу лавочку довольно быстро прикроют”.Думаю, что теперь всем все понятно – вы качественно делаете свою творческую работу, затем ее продаете, лежа на диване.Если ваша работа пользуется уже широким спросом, то вы можете создать группу пользователей, где налаживать финансовые связи будет намного проще – к примеру, вы оформите с ними платную подписку (допустим, каждый месяц они будут платить вам определенную сумму), а взамен они будут использовать любое ваше “творение”.Конечно, для этого дела вам потребуются намного больше знаний, умений и времени, но взамен вы будете получать соответствующие деньги (только если вы будете хорошим веб-разработчиком).У вас появляется идея - вы с удовольствием реализуете ее, а затем просто выставляете свой сайт на торговой площадке (например,) – со временем найдется покупатель, который заплатит вам по заслугам. Главное - чтобы вас не обдурили. Чтобы не быть обманутым, посоветуйтесь с уже опытными фрилансерами, либо же самостоятельно изучите данный вопрос, порыскав по интернету.Как в случае с продажей информационных продуктов, вы можете получать пассивный доход, продавай материальные вещи через интернет. Вероятно, каждому известно, как продавать старый хлам через различные интернет-барахолки (в Украине наиболее известный сайт с такими услугами –, в России -).Хорошо, допустим, что у вас дома нет хлама. Вы можете закупать оптом вещи по одной цене, а затем перепродавать их с наценкой. Опять же, широко-известный всеми способ – заказывать оптом всякие вещицы через сайт, а затем продавать их в своем регионе с определенной наценкой – профит!Но, как уже всем известно, чем больше людей знают, как зарабатывать в данной отрасли, тем меньше у вас шансов достигнуть в ней успеха, поэтому, поехали дальше.Наконец, находясь на финансовом форуме, я сказал об инвестировании в. Когда вы инвестируете в акции, вы получаете право на свою долю прибыли. Инвестирование в акции стало популярным способом заработка пассивного дохода в течении многих лет, и, наконец, благодаря интернету, исследовать и совершать более выгодные вложения стало намного проще.Имейте в виду, что стоимость акций и облигаций в разный период времени тоже. Потому, тщательно все обдумайте, сделайтекомпании, прежде чем покупать их бумаги, и уже затем делайте свой выбор.Деньги можно заработать множеством способов, и, приятнее всего было бы зарабатывать деньги на деле, которое приносит вам удовольствие. Как зарабатывать деньги (и зарабатывать ли вообще) – это только ваш выбор.------------------------------------------------------------------Автор:Авторские права на статью принадлежат

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