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Сервис BitBond позволяющий любому кредитовать биткоинами малый бизнес привлёк €5 млн

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Сервис BitBond позволяющий любому кредитовать биткоинами малый бизнес привлёк €5 млн

Немецкая компания Obotritia Capital предоставила финансирование в размере 5 млн Евро и вложила собственные средства в немецкую компанию из Берлина Битбонд ("Bitbond"), которая занимается кредитованием малого и среднего бизнеса с помощью криптовалюты биткоин.

Bitbond планирует использовать полученные средства на следующие цели:

- с помощью своей онлайн-платформы осуществлять как финансирование с привлечением заёмного капитала так и выдавать денежные средства малому и среднему бизнесу в виде займов, и
- вложить часть полученных средств в свой акционерный капитал для ускорения дальнейшей разработки своего продукта и на его маркетинг.

Этот немецкий стартап Bitbond, основателем и генеральным директором которого является г-н Радослав Альбрехт (Radoslav Albrecht), предоставляет свою платформу глобального кредитования в основном для малого бизнеса и здесь применяется технология блокчейн для того, чтобы кредитоспособные заемщики могли кредитовать своими средствами отдельных предпринимателей, а также малые предприятия.

Все платежные операции с биткоином в компании Bitbond проводятся с помощью технологии блокчейн.

Кроме того, для оценки кредитоспособности заемщиков, данные о которых отсутствуют в кредитных бюро, то Bitbond для осуществления кредитного скоринга пользуется альтернативными данными. Эти данные включают в себя сведения об операциях владельцев малого бизнеса со своими аккаунтами например, как на таких площадках как: eBay, Amazon, Etsy, MercadoLibre, Shopify, PayPal, а также с банковскими счетами и многими другими аккаунтами и счетами связанными с денежными средствами. Все эти данные оцениваются с помощью алгоритма с машинным обучением.

Кстати, инвесторы на Bitbond могут выбирать опцию по выдаче кредита или самостоятельно, вручную, либо они могут воспользоваться инструментом "AutoInvest", который позволит им создать диверсифицированный портфель кредитов в соответствии со своими предпочтениями и причём всё будет происходить в автоматическом режиме.

И ниже представлены цифры ключевой статистики этой компании по состоянию на текущий момент времени:

- 90 000 пользователей этим сервисом
- 1700+ выданных реально займов
- 1 400 000 долларов США - это общая сумма выданных инвесторами этой компании займов.


Перевод специально для mmgp.ru источник

https://text.ru/antiplagiat/5921672b62288
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