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МВФ призвал Россию повысить пенсионный возраст

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#1
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МВФ призвал Россию повысить пенсионный возраст


Международный валютный фонд рекомендовал России повысить пенсионный возраст для ее граждан. По словам руководителя МВФ в России Эрнесто Рамиреса Риго повышение пенсионного фонда необходимо для уменьшения проблем, возникших в результате падения демографической ситуации в России. Дело в том, что при нынешнем положении пенсионной системы, людей трудоспособного возраста становится все меньше и меньше, а вот количество пенсионеров с каждым годом только растет и в дальнейшем будет только увеличиваться, в то время как число работающих граждан будет только сокращаться.

Данная ситуация уже сейчас приводит к тому, что денег в Пенсионном фонде на всех пенсионеров не хватает. И если бы не помощь Правительства в виде специальных траншей, у Пенсионного фонда не хватило бы средств на выплату текущих пенсий.

Все проводимые Пенсионным фондом реформы, направленные на то, чтобы заинтересовать людей принимать участие в софинансировании своих будущих пенсионных отчислений потерпели провал. Из-за того, что средств не хватает на текущие пенсии, пенсионные фонды вынуждены отрыто признать, что потратели накопительные части пенсий, которые люди откладывали в счет будущих пенсий. Не улучшили ситуацию и многочисленные скандалы вокруг пенсионных накоплений в государственных и частных фондах. У людей просто нет доверия пенсионной системе.

И сейчас уже МВФ предлагает найти выход из этой ситуации, просто подняв пенсионный возраст. Дело в том, что в России один из самых низких возрастов выхода на пенсию среди развитых стран мира. Согласно пенсионного законодательства женщины выходят на пенсию в 55 лет при средней продолжительности жизни в 77 лет, а мужчины выходят на пенсию в 60 лет, при продолжительности жизни 66 лет.

Самый высокий возраст выхода на пенсию в Японии. В этой стране мужчины и женщины выходят на пенсию одновременно в 70 лет, в то время как средняя продолжительность жизни по стране - 82 года. Получается после выхода на пенсию японцы в среднем живут 12 лет. Далее одновременно идут три страны - Дания, Норвегия и Германия. В этих европейских странах мужчины и женщины вне зависимости от пола (у них равенство) выходят на пенсию в 67 лет. Но в Европе живут меньше, чем в Японии. Дольше всего живут в Норвегии, средняя продолжительность жизни там достигает 80 лет, далее идет Германия - 79 лет, за ней Дания 78 лет. Таким образом норвежцы на пенсии живут в среднем 13 лет, немцы - 12 (как японцы), норвежцы 11.

В России же мужчины после выхода на пенсию живут 6 лет, а женщины 22 года. По жизни женщин на пенсии мы сильно опережаем Европу, может быть поэтому они столь настойчиво советуют поднять нам пенсионный возраст. Наш низкий пенсионный возраст им мешает проводить свои реформы. Ведь у них тоже есть точно такие же проблемы, как и у нас, только пенсионеры там гораздо больше получают.

Специально для mmgp.ru
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veranika55 на форуме  
Старый Сегодня, 14:27
#2
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Re: МВФ призвал Россию повысить пенсионный возраст
А еще не давно с соседей смеялись мол их «заставят до 80 работать» а теперь что и сами дождались?
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kuz9 вне форума  
Старый Сегодня, 14:38
#3
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Автор темы Re: МВФ призвал Россию повысить пенсионный возраст
Цитата:
Сообщение от kuz9 Посмотреть сообщение
А еще не давно с соседей смеялись мол их «заставят до 80 работать» а теперь что и сами дождались?
Так в пенсионном фонде денег нет и государство давать не хочет. Вот и получается, что самый простой выход поднять пенсионный возраст. К тому же в Европе везде подняли, есть с чем сравнивать и на что ровняться.
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veranika55 на форуме  
Старый Сегодня, 14:54
#4
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Re: МВФ призвал Россию повысить пенсионный возраст
Цитата:
Сообщение от veranika55 Посмотреть сообщение
Наш низкий пенсионный возраст им мешает проводить свои реформы.
Это вообще смешно.Каким боком мы им мешаем.Где мы и где Европа с МВФ? Чушь какая-то.
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Старый Сегодня, 15:15
#5
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Re: МВФ призвал Россию повысить пенсионный возраст
Вообще иногда советы МВФ убивают. Они не смотрят на уровень жизни и это самое печальное. Так же они не смотрят на устройство.
Вот та же Украина. Они постоянно рекомендуют повысить пенсионный возраст, а то, что минималка около 50$ и так, с учетом того, что не важно, крупный ты бизнесмен или обычный работяга, пенсия будет почти одинаковая. Солидарная система самая глупая система. Почему один человек должен работать всю жизнь, платить огромные отчисления, а по итогу получать такую же пенсию, как тунеядец? Пора вводить накопительную систему, что в Украине, что в России. И не на уровне НПФ, а на государственном уровне. Это позитивно скажется на уровне жизни. Не обязательно вводить для всех. Пусть для начала это будет добровольно. Молодое поколение возьмет на заметку и как раз, через 10-20 лет она будет функционировать на все 100% и все привыкнут к этому. А когда первые пойдут на пенсию и начнут получать достойные пенсии, то все увидят выгоду в этом. Там же эти средства прокручиваются в облигациях, депозитах и тд, тем самым, увеличивая сумму вкладчика.
А пока правительства государств будет метаться в сторону постоянного повышения возраста, ничего хорошего не будет.
В той же Европе зарплаты огого, да и накопительная система. В итоге, они выходят на пенсию и начинают достойно жить, путешествовать по миру, а не пытаться выживать на пенсию.
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