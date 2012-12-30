veranika55 Профессионал

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МВФ призвал Россию повысить пенсионный возраст



Международный валютный фонд рекомендовал России повысить пенсионный возраст для ее граждан. По словам руководителя МВФ в России Эрнесто Рамиреса Риго повышение пенсионного фонда необходимо для уменьшения проблем, возникших в результате падения демографической ситуации в России. Дело в том, что при нынешнем положении пенсионной системы, людей трудоспособного возраста становится все меньше и меньше, а вот количество пенсионеров с каждым годом только растет и в дальнейшем будет только увеличиваться, в то время как число работающих граждан будет только сокращаться.



Данная ситуация уже сейчас приводит к тому, что денег в Пенсионном фонде на всех пенсионеров не хватает. И если бы не помощь Правительства в виде специальных траншей, у Пенсионного фонда не хватило бы средств на выплату текущих пенсий.



Все проводимые Пенсионным фондом реформы, направленные на то, чтобы заинтересовать людей принимать участие в софинансировании своих будущих пенсионных отчислений потерпели провал. Из-за того, что средств не хватает на текущие пенсии, пенсионные фонды вынуждены отрыто признать, что потратели накопительные части пенсий, которые люди откладывали в счет будущих пенсий. Не улучшили ситуацию и многочисленные скандалы вокруг пенсионных накоплений в государственных и частных фондах. У людей просто нет доверия пенсионной системе.



И сейчас уже МВФ предлагает найти выход из этой ситуации, просто подняв пенсионный возраст. Дело в том, что в России один из самых низких возрастов выхода на пенсию среди развитых стран мира. Согласно пенсионного законодательства женщины выходят на пенсию в 55 лет при средней продолжительности жизни в 77 лет, а мужчины выходят на пенсию в 60 лет, при продолжительности жизни 66 лет.



Самый высокий возраст выхода на пенсию в Японии. В этой стране мужчины и женщины выходят на пенсию одновременно в 70 лет, в то время как средняя продолжительность жизни по стране - 82 года. Получается после выхода на пенсию японцы в среднем живут 12 лет. Далее одновременно идут три страны - Дания, Норвегия и Германия. В этих европейских странах мужчины и женщины вне зависимости от пола (у них равенство) выходят на пенсию в 67 лет. Но в Европе живут меньше, чем в Японии. Дольше всего живут в Норвегии, средняя продолжительность жизни там достигает 80 лет, далее идет Германия - 79 лет, за ней Дания 78 лет. Таким образом норвежцы на пенсии живут в среднем 13 лет, немцы - 12 (как японцы), норвежцы 11.



В России же мужчины после выхода на пенсию живут 6 лет, а женщины 22 года. По жизни женщин на пенсии мы сильно опережаем Европу, может быть поэтому они столь настойчиво советуют поднять нам пенсионный возраст. Наш низкий пенсионный возраст им мешает проводить свои реформы. Ведь у них тоже есть точно такие же проблемы, как и у нас, только пенсионеры там гораздо больше получают.



Специально для mmgp.ru Международный валютный фонд рекомендовал России повысить пенсионный возраст для ее граждан. По словам руководителя МВФ в России Эрнесто Рамиреса Риго повышение пенсионного фонда необходимо для уменьшения проблем, возникших в результате падения демографической ситуации в России. Дело в том, что при нынешнем положении пенсионной системы, людей трудоспособного возраста становится все меньше и меньше, а вот количество пенсионеров с каждым годом только растет и в дальнейшем будет только увеличиваться, в то время как число работающих граждан будет только сокращаться.Данная ситуация уже сейчас приводит к тому, что денег в Пенсионном фонде на всех пенсионеров не хватает. И если бы не помощь Правительства в виде специальных траншей, у Пенсионного фонда не хватило бы средств на выплату текущих пенсий.Все проводимые Пенсионным фондом реформы, направленные на то, чтобы заинтересовать людей принимать участие в софинансировании своих будущих пенсионных отчислений потерпели провал. Из-за того, что средств не хватает на текущие пенсии, пенсионные фонды вынуждены отрыто признать, что потратели накопительные части пенсий, которые люди откладывали в счет будущих пенсий. Не улучшили ситуацию и многочисленные скандалы вокруг пенсионных накоплений в государственных и частных фондах. У людей просто нет доверия пенсионной системе.И сейчас уже МВФ предлагает найти выход из этой ситуации, просто подняв пенсионный возраст. Дело в том, что в России один из самых низких возрастов выхода на пенсию среди развитых стран мира. Согласно пенсионного законодательства женщины выходят на пенсию в 55 лет при средней продолжительности жизни в 77 лет, а мужчины выходят на пенсию в 60 лет, при продолжительности жизни 66 лет.Самый высокий возраст выхода на пенсию в Японии. В этой стране мужчины и женщины выходят на пенсию одновременно в 70 лет, в то время как средняя продолжительность жизни по стране - 82 года. Получается после выхода на пенсию японцы в среднем живут 12 лет. Далее одновременно идут три страны - Дания, Норвегия и Германия. В этих европейских странах мужчины и женщины вне зависимости от пола (у них равенство) выходят на пенсию в 67 лет. Но в Европе живут меньше, чем в Японии. Дольше всего живут в Норвегии, средняя продолжительность жизни там достигает 80 лет, далее идет Германия - 79 лет, за ней Дания 78 лет. Таким образом норвежцы на пенсии живут в среднем 13 лет, немцы - 12 (как японцы), норвежцы 11.В России же мужчины после выхода на пенсию живут 6 лет, а женщины 22 года. По жизни женщин на пенсии мы сильно опережаем Европу, может быть поэтому они столь настойчиво советуют поднять нам пенсионный возраст. Наш низкий пенсионный возраст им мешает проводить свои реформы. Ведь у них тоже есть точно такие же проблемы, как и у нас, только пенсионеры там гораздо больше получают.Специально для mmgp.ru

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