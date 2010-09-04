Новый концепт iOS 11: улучшенная многозадачность и другие "фишки"

На днях прошла конференция для разработчиков I/O 2017, где Google официально представила Android O, а уже через две недели стартует WWDC 2017, где Apple покажет iOS 11. К сожалению, информации о будущей версии iOS крайне мало. Сообщается лишь о полном прекращении поддержки 32-битных устройств и разработанных для них приложений. Федерико Виттиси из MacStories совместно с дизайнером Сэмом Беккеттом создали концепт iOS 11 на основе своих предпочтений. Важно отметить, что Федерико большую часть времени использует iPad, поэтому они сосредоточились на изменениях для планшетов.
Отметим, что iOS для планшетов практически ничем не отличается от версии для смартфонов. Только в девятой версии Apple добавила поддержку многооконности с возможностью работы на планшете одновременно с двумя приложениями. В своём концепте Федерико Виттиси и Сэм Беккет как раз сосредоточились на многозадачности. По их мнению, Apple стоит добавить в iOS 11 больше возможностей по работе с несколькими приложениями. Например, они предлагают, чтобы в режиме многооконности можно было перетаскивать элементы, будь то картинки, текст или что-то ещё, с одного приложения во второе. Также в их концепте есть множество других интересных идей.
Конференция для разработчиков WWDC 2017 стартует 5 июня. Именно в первый день ожидается анонс iOS 11 и обновления других ОС от Apple.
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