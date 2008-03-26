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Почему BitCoin там быстро растет?

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Старый Сегодня, 14:04
#1
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Стартапы
Регистрация: 19.08.2016
Сообщений: 5
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
Почему BitCoin там быстро растет?
Ребята, расскажите свои догадки, или true story почему он так быстро растет, и стоит в него вложить деньги? и какую сумму?
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 14:06
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