Учёные создали голограмму, которая в тысячу раз тоньше человеческого волоса

Учёные из Китая и Австралии на базе Королевского мельбурнского технологического института достигли важного прорыва в развитии голографического изображения. Им удалось создать самую тонкую в мире голограмму. Её толщина составляет всего 25 нм - в 1 000 раз тоньше человеческого волоса. При этом голограмма видна невооруженным глазом даже без специальных 3D-очков. Учёные уже называют это достижение важнейшим для создания потребительских устройств с голографическим изображением, применение которого буквально не имеет границ.
"Наша наноголограмма создана с использованием простой и быстрой системы прямой лазерной записи, что делает её пригодной для широкомасштабного использования и массового производства", - рассказал профессор Мин Гу из Королевского мельбурнского технологического института.
Следующая задача, которую поставила перед собой команда - уменьшить пиксели в голограмме и создать жёсткую тонкую пленку, которую можно было бы поместить на ЖК-экран для создания голографического дисплея на любом потребительском электронном устройстве. К сожалению, рассчитывать на скорое внедрение проекта в реальную жизнь не приходится - необходимо пройти слишком много технологических этапов до появления реально работающего прототипа по адекватной цене.
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