Цена биткоина преодолела отметку в $2000

Цена первой цифровой валюты на ведущих криптобиржах преодолела рубеж в $2000. Таким образом, менее чем за полгода биткоин вырос вдвое.
Об этом, в частности, написал у себя в твиттере аналитик ARK Invest Крис Бурниске.
В настоящее время, средневзвешенная цена цифрового золота составляет $2027:
Данные: coinmarketcap
За последнюю неделю биткоин вырос более чем на 15%, а его капитализация превысила $33,1 млрд. При этом индекс доминирования первой криптовалюты находится на рекордно низких значениях и составляет всего 47,1%. Несмотря на это, совокупная капитализация рынка криптовалют вплотную приблизилась к $70 млрд, что свидетельствует о лавинообразном нарастании спроса на альткоины, а также о росте криптовалютного рынка в целом.
В то же время, на некоторых популярных криптовалютных площадках биткоин еще не преодолел психологическую отметку в $2000. Так, например, на бирже Bitstamp первая криптовалюта торгуется по $1972, а на бирже BTC-e ее цена составляет $1969.
На корейских и японских биржах курс BTC самый высокий, что свидетельствует о стремительном росте популярности цифровых валют в азиатских странах:
Данные: bravenewcoin
CEO китайской биржи BTCC Бобби Ли в шутливой форме прогнозирует в скором времени рост биткоина до $10 000, привязывая цену первой криптовалюты к числу его фолловеров в твиттере:
Напомним, ранее ForkLog сообщал о том, что по мнению CEO Blockchain.info Питера Смита, биткоин может достигнуть цены $500 000 к 2030 году.
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