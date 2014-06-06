ПАММ-счет PokerClub: 9501576 (FXOpen)
2) Дата создания: 29.12.2014 (статистика закачана с myfxbook)
3) Валюта ПАММ-счета: USD
4) Краткая информация об управляющем - нет
Капитал управляющего: 1000.00 USD
Тип: PAMM ECN
Активные дни: 440
6) Оферты ПАММ-счета :
Mayskaya2017 (50/0/0 - 0/50 - 10/10/10 - 10)
Obnovlenie (50/0/0 - 0/15 - 30/30/30 - 10)
— что означают цифры в скобках
(1)Вознаграждение за эффективность, 2)Комиссия Провайдера, 3)Ограничение минимальной доходности, 4)Комиссия за назначение средств, 5)Штраф за досрочный вывод средств, 6)Первоначальное назначение средств, 7)Минимальная сумма для назначений, 8)Минимальный баланс, 9)Комиссия Агента).
Торговый интервал на всех счетах равен месяцу. Расчёт прибыли и убытка между инвестором и трейдером производится каждый месяц считая от даты первого вложения в ПАММ.
7) Описание стратегии, которая используется на ПАММ счете, — информации нет.
8) Мани-менеджмент неизвестен, максимальная просадка 59.29%
9) Контактная информация управляющего (сайт, почта, скайп и т.д.) — обсудить ПАММ-счет можно здесь.
10) Информация о наличии/отсутствии у управляющего ликвидированных ПАММ-счетов: не известно.
11) Дополнительная информация-
Статистика по месяцам:
2014 +0.22%
2015 +325.72%
2016 +30.86%
2017
январь +34.01%
февраль -0.37%
март +8.50%
апрель +8.27%
май текущий плюс