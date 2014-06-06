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ПАММ-счет PokerClub: 9501576 (FXOpen)

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Обсуждение ПАММ-счетов и управляющих. Инвестирование в ПАММ-счета. Отзывы инвесторов.
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Старый Сегодня, 13:58
#1
Премиум
 
Аватар ГераЯ
 
Пол: Женский
Адрес: Украина
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 06.06.2014
Сообщений: 2,498
Благодарностей: 1,303
УГ: 0
КП: 0.279
подарки
ПАММ-счет PokerClub: 9501576 (FXOpen)
ПАММ-счет PokerClub: 9501576 (FXOpen)

2) Дата создания: 29.12.2014 (статистика закачана с myfxbook)
3) Валюта ПАММ-счета: USD
4) Краткая информация об управляющем - нет
Капитал управляющего: 1000.00 USD

Тип: PAMM ECN
Активные дни: 440
6) Оферты ПАММ-счета :
Mayskaya2017 (50/0/0 - 0/50 - 10/10/10 - 10)
Obnovlenie (50/0/0 - 0/15 - 30/30/30 - 10)
— что означают цифры в скобках
(1)Вознаграждение за эффективность, 2)Комиссия Провайдера, 3)Ограничение минимальной доходности, 4)Комиссия за назначение средств, 5)Штраф за досрочный вывод средств, 6)Первоначальное назначение средств, 7)Минимальная сумма для назначений, 8)Минимальный баланс, 9)Комиссия Агента).

Торговый интервал на всех счетах равен месяцу. Расчёт прибыли и убытка между инвестором и трейдером производится каждый месяц считая от даты первого вложения в ПАММ.

7) Описание стратегии, которая используется на ПАММ счете, — информации нет.
8) Мани-менеджмент неизвестен, максимальная просадка 59.29%
9) Контактная информация управляющего (сайт, почта, скайп и т.д.) — обсудить ПАММ-счет можно здесь.
10) Информация о наличии/отсутствии у управляющего ликвидированных ПАММ-счетов: не известно.
11) Дополнительная информация-

Статистика по месяцам:
2014 +0.22%
2015 +325.72%
2016 +30.86%
2017
январь +34.01%
февраль -0.37%
март +8.50%
апрель +8.27%
май текущий плюс
__________________
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ГераЯ вне форума  
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