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Несырьевой сектор экономики России демонстрирует минимум за 5 лет

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Несырьевой сектор экономики России демонстрирует минимум за 5 лет


По данным Росстата России несырьевой сектор экономики продолжает свое падение, обновив минимуму за последние пять лет. И хотя Росстат России наряду с Министерством Финансов, Центробанком и Правительством России признал, что в 1 квартале 2017 года экономика страны демонстрировала рост на 0.5%, данное увеличение показателей ВВП достигнуто только за счет сырьевого сектора.

По итогам первых четырех месяцев 2017 года - январь - апрель, общач добыча полезных ископаемых возросла в стране на 1.9%, из них добыча газа увеличилась на 9%, а нефти на 1.3%.

В то же время промышленное производство, не связанное с добычей полезных ископаемых сократилось на 0.4%.

Больше всего в России пострадало и так слишком слабое из-за конкуренции производство радиоприемников, оно упало на 26% и диодов и тразисторов, которое снизилось на 36%.

А вот ослабление рубля довольно таки сильно помогли основной экспортной отрасли России - добывающей промышленности. Добыча полезных ископаемых возросла. За годы кризиса добывающая промышленность увеличилась на 6.2%.

Низкие цены на нефть больше всего ударили не на сырьевую промышленность, которая возросла из-за обвала рубля вследствие падения цен на черное золото, а по производственному сектору. Недостаток бюджетных средств привел к тому, что производственный сектор стал еще меньше финансироваться и поддерживаться со стороны государства. Устаревшее оборудование и низкая производительность делают российскую промышленность неконкурентоспособной на международном рынке. Обнищание граждан и отсутствие свободных денежных средств у населения ведут к снижению покупательской способности на внутреннем рынке. Российскую промышленную продукции просто никто не покупает, что загоняет отрасль в еще более тяжелые экономические условия. Многие предприятия работают на устаревшем оборудовании, которое десятилетиями не обновляется и с каждым годом становится все менее и менее конкурентоспособным.

За три года кризиса производственный сектор России упал на 5.4%. Окончательно усугубляет ситуацию в несырьевом секторе России, экономическая неопределенность, отсутствие инвестиционной активности. Даже при наличии денег предприниматели боятся вкладывать средства в модернизацию производства, ведь еще не ясно, когда вложенные деньги окупятся. Предприниматели видят общую статистику в своей отрасли, отмечают уменьшение производства, поэтому не видят целесообразности вложения средств, так как тенденция к сокращению продолжается на протяжении последних трех лет с 2014 года и не известно, когда она изменится. Такая неопределенность пугает инвесторов, а у государства нет средств на помощь и развитие промышленных мощностей.

Специально для mmgp.ru
100% уникальный текст
https://text.ru/antiplagiat/59215fa214f3a

В статье использованы материалы
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/ro...e/industrial/#
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