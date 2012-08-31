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Волатильная торговля биткойном в Азии может многое рассказать о банковских системах

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Волатильная торговля биткойном в Азии может многое рассказать о банковских системах

Существенно укрепившись в Японии и Корее и достигнув новых максимумов, биткойн демонстрирует определенное трение в азиатских банковских системах, которое ранее было не слишком заметно со стороны.

В то время, как в среднем за последний месяц биткойн вырос почти на 50%, между разными рынками наблюдалось значительное расхождение, поскольку трейдерам становится всё сложнее переводить традиционные фиатные валюты за границу.


Из иска, поданного Биткойн-биржей Bitfinex 5 апреля 2017 г., зарегистрированной на Британских Виргинских островах, следует, что американский банк Wells Fargo прекратил обрабатывать транзакции в американских долларах между тайваньскими банками–партнерами Bitfinex и клиентами со всего мира. Будучи частной компанией, Wells Fargo может вести дела с кем захочет, но поскольку это единственный доступный банк для долларовых расчётов, для многих тайваньских банков отстранение от долларового рынка – весьма болезненный опыт, а то и вовсе вопрос жизни и смерти.

Так как торги на Bitfinex не прекращались, клиенты, желающие забрать свои активы с биржи, могли только покупать и выводить биткойны, толкая криптовалюту к новым максимумам и провоцируя невиданный рост на других биржах и рынках. Конкурирующая биржа криптовалют с банковскими счетами в Тайване, OKCoin, также сообщила о проблемах с расчётами и была вынуждена ограничить ввод и вывод средств.

В то время как Тайвань, с его разноплановой и конкурентоспособной банковской системой, остаётся привлекательным для финтех-стартапов и блокчейн-предприятий, в своих международных переводах он сильно зависим от ограниченного числа американских банков-монополистов, способных преднамеренно блокировать бизнес-потоки.

Тем не менее, некоторые трейдеры нашли выход. Те, у кого есть доступ к тайваньскому форексу и гонконгским банковским счетам, могут выводить тайваньские доллары на тайваньские банковские счета, конвертировать их в гонконгские доллары и переводить в Гонконг, где можно купить биткойны по более низкому международному курсу, чтобы продать их на тайваньских биржах, повторяя этот цикл, пока арбитражные возможности не иссяунут.

По сути, пользователи мотивированы решать проблему биржи, поддерживая курс на уровне глобального рынка.

Корея и Япония – главные преемники


Тем, кто давно следит за рынком, подобные наценки хорошо знакомы. Когда биткойн обрёл популярность в Китае в 2013 г., стало обычным делом наблюдать, как цена на китайских биржах стимулирует рост рынка на величины до 20%. Многие индивидуальные трейдеры лавировали между Гонконгом и Шэньчжэнем, зарабатывая на арбитраже, продавая биткойны через смартфон на китайских биржах, выводя деньги через банковские счета или Alipay и снова покупая биткойны в Гонконге, где цены были ближе к международному уровню.

Ещё несколько месяцев назад китайские трейдеры и биржи заметно доминировали на глобальных рынках: по оценкам Goldman Sachs, около 80% от всех сделок осуществлялись в торговой паре BTC/CNY.

Тем не менее, когда цена биткойна возросла до психологического уровня цены унции золота ($1 225 USD), вмешался Народный банк Китая, призвавший к немедленным переговорам с китайскими биржами. С тех пор китайские пользователи не могут выводить биткойны или другие криптовалюты. В результаты трейдеры, которые не хотят или не могут держать активы на биржах, вынуждены продавать биткойны и выводить юани.

На шанхайской бирже BTCC биткойн сейчас (на 11 мая 2017) торгуется по $1 433, что почти на 18% ниже, чем на конкурирующих европейских и североамериканских биржах. Без возможности вывести деньги с этих бирж арбитраж становится невозможным.

Однако, с торговлей биткойном в Китае далеко не покончено. После того, как стало невозможно покупать биткойны на регулируемых, зарегистрированных биржах, торги быстро перекинулись на пиринговые внебиржевые рынки, где их труднее оценить.

Покупатели и продавцы торгуют напрямую в различных группах WeChat (китайский аналог WhatsApp), на онлайн-форумах и при встречах в реале, быстро рассчитываясь с использованием национальных банковских систем, наличными, через кошелек WeChat или Alipay. Хотя некоторые трейдеры сообщают о закрытии их банковских счетов по приказу полиции, регуляторы, скорее всего, не хотят или не могут воспрепятствовать операциям на внебиржевых рынках биткойна.

Базирующаяся в Финляндии внебиржевая платформа localbitcoins.com (доступна в Российском сегменте интернета по этому адресу, либо через прокси) показывает, что некоторые трейдеры хотели бы продать за одну сделку биткойнов на 500 000 CNY ($72 000 USD) по цене $1846.

Простота денежного оборота


Вопреки распространенному мнению, существенные различия в цене биткойна между восточноазиатскими рынками делают непривлекательным использование биткойна для обхода мер по контролю движения капитала в Китае. Например, при выводе денег из Китая в США или Европу с использованием биткойна, учитывая разницу цен между рынками, потери составляют примерно 8%.

Тем не менее, эта разница цен – хорошие новости для тех, кто принимает платежи в биткойнах в Японии, Корее и Китае. Для всех тех, кто продает товары на международном рынке, принимает биткойны по международному курсу и продает их по более высокому местному курсу, транзакционные издержки становятся отрицательными.

В то время, как рынки далеки от эффективности, они мотивируют всех участников извлекать выгоду из неэффективности. Подобно тому, как Интернет запросто может работать в обход поврежденного волоконно-оптического кабеля, биткойн помогает капиталу обходить монополистические и регуляторные препятствия.

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