Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
ХАЛЯВА - реклама на MMGP теперь и за поинты!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 411,271 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Музыкальная пауза.

Вход через:  
Все разделы прочитаны
"Геометрия профита" - авторский блог пользователя zaharik1404
При поддержке
ICE FX - Абсолютная прозрачность
Важная информация
Кто станет "Бизнес-леди MMGP-2017" ($2295)? - Не пропусти онлайн-награждение участниц!
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 14:06
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 12:52
#1
Форекс-блогер
 
Аватар zaharik1404
 
Пол: Мужской
Регистрация: 25.09.2015
Сообщений: 5,185
Благодарностей: 577
УГ: 83
Записей в FX-блоге: 1409
Подписок: 3
КП: 0.072
подарки
Музыкальная пауза.
Вот решил создать вот такую тему. Работа трейдера форекс, это просиживание у компьютера какое то время, у всех по разному. Иногда неплохо послушать хорошую музыку. Вот этой теме я и хочу это сделать. По сути, неважно, какой стиль этой музыки или песни, я слушаю различные направления, главное условие, она должна будоражить чего то в душе. Я не музыкальный критик и не тонкий специалист. Хорошую музыку отличаю по тому, затронула ли она что в моей душе. Так что для меня это главный параметр, будет интересно, если посетители блога тоже начнут выкладывать то, что им нравится.



Начнем вот с такого парня, мне всегда нравился талант Удо Диркшнайдера, ну и когда он запел на русском, это было круто, эта песня реально крута.
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

Последний раз редактировалось zaharik1404; Сегодня в 13:01.
zaharik1404 на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 14:06
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
BRO(BitRaDio)- музыкальная монета! klif81 Новые и перспективные криптовалюты 43 Сегодня 09:20
Музыкальная система Panasonic SC-PMX7EE-K bizneser Заработал – Потрать! 19 31.03.2017 20:25
Музыкальная индустрия получила от Youtube $1 млрд Aliaksandre Новости в мире финансов и инвестиций 27 18.01.2017 00:54
Конвертация валютных кредитов - пауза затянулась ~XG~ Новости в мире финансов и инвестиций 0 18.08.2015 18:14

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар Alcest
Facebook запустил конкурента OLX
От Alcest в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Knjaz
White Angel - white-angel.in
От Knjaz в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
myhourlytrusted.com - Myhourlytrusted
От Xetang в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар all-hyips
12 Daily Club - 12dailyclub.com
От all-hyips в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар ElarGroup3
В России планируют запустить самую мощную в мире лазерную установку
От ElarGroup3 в разделе «Новости технологий и интернета»
Аватар Svetlya4ok
Классические маркетинговые инструменты уходят в прошлое
От Svetlya4ok в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
.     
Пользователей
411,271
Тем
470,430
Сообщений
11,633,845

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube