Музыкальная пауза.

Вот решил создать вот такую тему. Работа трейдера форекс, это просиживание у компьютера какое то время, у всех по разному. Иногда неплохо послушать хорошую музыку. Вот этой теме я и хочу это сделать. По сути, неважно, какой стиль этой музыки или песни, я слушаю различные направления, главное условие, она должна будоражить чего то в душе. Я не музыкальный критик и не тонкий специалист. Хорошую музыку отличаю по тому, затронула ли она что в моей душе. Так что для меня это главный параметр, будет интересно, если посетители блога тоже начнут выкладывать то, что им нравится.
Начнем вот с такого парня, мне всегда нравился талант Удо Диркшнайдера, ну и когда он запел на русском, это было круто, эта песня реально крута.