Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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chattopay.biz - CHATTOPAY

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Обсуждение таких проектов, как кассы взаимопомощи, удвоители, матрицы, пирамиды, псевдоигры и других подобных, для заработка в которых необходимо привлекать новых участников и которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
Важная информация
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Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
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Старый Сегодня, 11:39
#1
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 28.07.2015
Сообщений: 368
Благодарностей: 118
УГ: 0
КП: 0.000
chattopay.biz - CHATTOPAY
Я НЕ АДМИН / СОЗДАТЕЛЬ ДАННОГО ПРОЕКТА

CHATTOPAY - ЧАТ КОТОРЫЙ ПЛАТИТ!


ОПИСАНИЕ:
Цитата:
Высокая прибыль всегда несет высокие риски. Наша команда подошла со всей серьезностью к созданию проекта. Первым нашим отличием явлется наш инвестиционный план. Такими начислениями мы вносим периоды "тишины", то есть когда отток инвестиционного капитала практически равен нулю! В эти периоды и закупается новая реклама и когда происходит "всплеск" повышенных процентов, они стабильно перекрываются проведенной рекламной компанией!

Мы не рассказываем "легенд" о различного рода вложениях. Если Вы до сих пор верите "фантикам" в виде регистрационных документов, верите в реальные компании, то желаем Вам успехов в работе с ними. Наш проект ничем не отличается от реальной компании (если только отсутствием документов), так как все высокодоходные проекты работают по принципу взаимопомощи!
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН:
*Указаны начисления по дням, чистая прибыль за 20 дней = 50%

СТАРТ ПРОЕКТА: 20.05.2017 12:00
РЕФЕРАЛЬНАЯ СИСТЕМА: 1 уровень 5% от депозита, 2 уровень 5% от депозита.
ВЫПЛАТЫ: Инстант
ПЛАТЕЖКИ: PerfectMoney, Payeer
МИНИМАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТ: 1USD
МАКСИМАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТ: Не ограничен
МИНИМАЛЬНАЯ ВЫПЛАТА: 0.1USD
ТЕХПОДДЕРЖКА: В чате на главной, а так же support@chattopay.biz
СКРИПТ: Самопис
SSL: Comodo на год

РЕГИСТРАЦИЯ


МОЙ ДЕПОЗИТ:
Цитата:
08:15 21.05.17 Transfer 176690273 U14626122
CHATTOPAY -10.19 0.199 0.32 Sent Payment 10.00 USD to account U14626122. Memo: Shopping Cart Payment. Make 10 USD deposit on CHATTOPAY. Payment ID: 5
ТЕМА С РЕФБЭКОМ 100% РЕФЕРАЛАМ ПЕРВОГО УРОВНЯ: http://mmgp.ru/showthread.php?t=516579
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

CHATTOPAY 50% ПРИБЫЛИ
Последний раз редактировалось Klay3; Сегодня в 11:44. Причина: Забыл указать старт
Klay3 на форуме  
Старый Сегодня, 11:50
#2
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 28.07.2015
Сообщений: 368
Благодарностей: 118
УГ: 0
КП: 0.000
Автор темы Re: chattopay.biz - CHATTOPAY
Выплата рефских:
Цитата:
Received Payment 4.5 USD from account U14626122 to account U13806***. Batch: 176694167. Memo: API Payment. Withdraw from CHATTOPAY toSvarogD
__________________
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CHATTOPAY 50% ПРИБЫЛИ
Klay3 на форуме  
Старый Сегодня, 11:53
#3
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 30.03.2012
Сообщений: 3,890
Благодарностей: 337
Записей в блоге: 4
УГ: 2
КП: 0.177
подарки
Re: chattopay.biz - CHATTOPAY
Чатопай, админ Чапай ))) *шЮтка*
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На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

SKYPE - murad_aka_ali
Подписывайтесь на мой канал, иногда выкладываю прикольные видосы)
Murad Ali на форуме  
Старый Сегодня, 11:58
#4
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 28.07.2015
Сообщений: 368
Благодарностей: 118
УГ: 0
КП: 0.000
Автор темы Re: chattopay.biz - CHATTOPAY
Цитата:
Сообщение от Murad Ali Посмотреть сообщение
Чатопай, админ Чапай ))) *шЮтка*
Было бы прикольно, еще бы аву ему усатую в чат, ваще агонь)))
__________________
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CHATTOPAY 50% ПРИБЫЛИ
Klay3 на форуме  
Старый Сегодня, 12:16
#5
Мастер
 
Пол: Мужской
Регистрация: 08.07.2013
Сообщений: 1,899
Благодарностей: 497
УГ: 1
КП: 0.498
Re: chattopay.biz - CHATTOPAY
Решили попробовать раскрученный бренд))
__________________
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ОНИ УЖЕ В САВАНЕ!))
alpirun на форуме  
Старый Сегодня, 12:28
#6
Мастер
 
Имя: Александр
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 21.10.2014
Сообщений: 3,904
Благодарностей: 2,663
УГ: 7
КП: 0.007
Re: chattopay.biz - CHATTOPAY
Совет дня

Цитата:
Не умеете приглашать сами? Так купите листинг у монитора по своей рефссылке и получайте с людей которых он приведет!
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V-seti на форуме  
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чат с оплатой
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