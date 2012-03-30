chattopay.biz - CHATTOPAY

Обсуждение таких проектов, как кассы взаимопомощи, удвоители, матрицы, пирамиды, псевдоигры и других подобных, для заработка в которых необходимо привлекать новых участников и которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
Высокая прибыль всегда несет высокие риски. Наша команда подошла со всей серьезностью к созданию проекта. Первым нашим отличием явлется наш инвестиционный план. Такими начислениями мы вносим периоды "тишины", то есть когда отток инвестиционного капитала практически равен нулю! В эти периоды и закупается новая реклама и когда происходит "всплеск" повышенных процентов, они стабильно перекрываются проведенной рекламной компанией!
Мы не рассказываем "легенд" о различного рода вложениях. Если Вы до сих пор верите "фантикам" в виде регистрационных документов, верите в реальные компании, то желаем Вам успехов в работе с ними. Наш проект ничем не отличается от реальной компании (если только отсутствием документов), так как все высокодоходные проекты работают по принципу взаимопомощи!
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН:
*Указаны начисления по дням, чистая прибыль за 20 дней = 50%
СТАРТ ПРОЕКТА: 20.05.2017 12:00 РЕФЕРАЛЬНАЯ СИСТЕМА: 1 уровень 5% от депозита, 2 уровень 5% от депозита. ВЫПЛАТЫ: Инстант ПЛАТЕЖКИ: PerfectMoney, Payeer МИНИМАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТ: 1USD МАКСИМАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТ: Не ограничен МИНИМАЛЬНАЯ ВЫПЛАТА: 0.1USD ТЕХПОДДЕРЖКА: В чате на главной, а так же support@chattopay.biz СКРИПТ: Самопис SSL: Comodo на год