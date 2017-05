Klay3 Любитель

Пол: Мужской Инвестирую в: HYIP Регистрация: 28.07.2015 Сообщений: 368 Благодарностей: 118 УГ: 0 КП: 0.000

chattopay.biz - CHATTOPAY Я НЕ АДМИН / СОЗДАТЕЛЬ ДАННОГО ПРОЕКТА



CHATTOPAY - ЧАТ КОТОРЫЙ ПЛАТИТ!



ОПИСАНИЕ:

Цитата: Высокая прибыль всегда несет высокие риски. Наша команда подошла со всей серьезностью к созданию проекта. Первым нашим отличием явлется наш инвестиционный план. Такими начислениями мы вносим периоды "тишины", то есть когда отток инвестиционного капитала практически равен нулю! В эти периоды и закупается новая реклама и когда происходит "всплеск" повышенных процентов, они стабильно перекрываются проведенной рекламной компанией!



Мы не рассказываем "легенд" о различного рода вложениях. Если Вы до сих пор верите "фантикам" в виде регистрационных документов, верите в реальные компании, то желаем Вам успехов в работе с ними. Наш проект ничем не отличается от реальной компании (если только отсутствием документов), так как все высокодоходные проекты работают по принципу взаимопомощи! ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН:





СТАРТ ПРОЕКТА : 20.05.2017 12:00

РЕФЕРАЛЬНАЯ СИСТЕМА : 1 уровень 5% от депозита, 2 уровень 5% от депозита.

ВЫПЛАТЫ : Инстант

ПЛАТЕЖКИ : PerfectMoney, Payeer

МИНИМАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТ : 1USD

МАКСИМАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТ : Не ограничен

МИНИМАЛЬНАЯ ВЫПЛАТА : 0.1USD

ТЕХПОДДЕРЖКА : В чате на главной, а так же

СКРИПТ : Самопис

SSL : Comodo на год



РЕГИСТРАЦИЯ



МОЙ ДЕПОЗИТ :

Цитата: 08:15 21.05.17 Transfer 176690273 U14626122

CHATTOPAY -10.19 0.199 0.32 Sent Payment 10.00 USD to account U14626122. Memo: Shopping Cart Payment. Make 10 USD deposit on CHATTOPAY. Payment ID: 5 ТЕМА С РЕФБЭКОМ 100% РЕФЕРАЛАМ ПЕРВОГО УРОВНЯ : http://mmgp.ru/showthread.php?t=516579 *Указаны начисления по дням, чистая прибыль за 20 дней = 50%: 20.05.2017 12:00: 1 уровень 5% от депозита, 2 уровень 5% от депозита.: Инстант: PerfectMoney, Payeer: 1USD: Не ограничен: 0.1USD: В чате на главной, а так же support@chattopay.biz : Самопис: Comodo на год

MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег На правах рекламы

CHATTOPAY 50% ПРИБЫЛИ __________________ Последний раз редактировалось Klay3; Сегодня в 11:44 . Причина: Забыл указать старт