Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Старый Сегодня, 10:46
#1
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 28.07.2015
Сообщений: 368
Благодарностей: 118
УГ: 0
КП: 0.000
chattopay.biz - рефбэк 100%
Приветствую!
Предлагаю рефбэк 100% на любой депозит на chattopay.biz

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1. Вы мой реферал (смотрите в кабинете должно быть "Вас пригласил: SvarogD") - сслыка на регистрацию в подписи!
2. Запрос на рефбэк должен содержать Ваш логин на chattopay, кошелек для рефбэка, сумма депозита.
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1. Рефбэк выплачивается в течение 24 часов (обычно быстрее).
2. Рефбэк выплачивается в той ПС в которой сделан депозит.
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Последний раз редактировалось Klay3; Сегодня в 10:54.
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