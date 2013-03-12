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chattopay.biz - рефбэк 100%
Приветствую!
Предлагаю рефбэк 100% на любой депозит на chattopay.biz
ТРЕБОВАНИЯ:
1. Вы мой реферал (смотрите в кабинете должно быть "Вас пригласил: SvarogD") - сслыка на регистрацию в подписи!
2. Запрос на рефбэк должен содержать Ваш логин на chattopay, кошелек для рефбэка, сумма депозита.
3. Запрос отправлять в лс или прямо в тему.
4. После получения отписаться в данной теме (кто не отписался, второй раз рефбэк не выдаю).
РЕГЛАМЕНТ ВЫПЛАТЫ:
1. Рефбэк выплачивается в течение 24 часов (обычно быстрее).
2. Рефбэк выплачивается в той ПС в которой сделан депозит.
3. Размер рефбэка равен 100%, то есть 5% от суммы Вашего депозита!
4. Рефбэк выплачивается только рефералам первого уровня!
*Напоминаю, ссылка на регистрацию у меня в подписи.
Последний раз редактировалось Klay3; Сегодня в 10:54.