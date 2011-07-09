Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и имеют основные планы с почасовыми выплатами.
Сегодня, 11:04
Сегодня, 10:30
#
1
Специалист
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 25.06.2016
Сообщений: 3,160
Благодарностей: 1,158
УГ: 13
BTCPARADISE LTD - btcparadise.biz
Я не админ! Старт проекта 21.05.2017
Легенда(google перевод):
Цитата:
BTCParadise был найден в 2014 году командой профессиональных финансовых экспертов и является Bitcoin горно-торговая компания. Наши центры расположены в Великобритании. Ведущие специалисты работают с нами, чтобы предоставить инвесторам с лучшими результатами. Во время экономического кризиса во многих странах мира, Bitcoin является отличным каналом для инвестиций. Волатильность Bitcoin предоставляет нашим специалистам возможность использовать деньги, чтобы привести компанию и вас к успеху. В 2015 году наше руководство решило расширить услуги BTCParadise и разработать платформу онлайн. Теперь это возможно для наших клиентов по всему миру, чтобы вложить капитал в Bitcoin, не выходя из своего дома.
Тарифные планы:
0,13% ЕЖЕЧАСНО
3.12% В ДЕНЬ
МИН: 0,001 BTC
МАКС: 10 BTC
0,15% ЕЖЕЧАСНО
3,60% В ДЕНЬ
МИН: 10,001 BTC
МАКС: 50 BTC
0,21% ЕЖЕЧАСНО 5,04%
В ДЕНЬ
МИН 50,001 BTC
МАКС: НЕОГРАНИЧЕН
Мин.депозит:0.001BTC
Мин.выплата:0.0005BTC
Платежная система:Bitcoin
Pеферальная программа:от 5%
Тип выплат:инстант
Основной депозит можно вернуть через 24 часа,комиссия 5%
Работает онлайн поддержка!
Официальная компания!
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SSL: GeoTrust EV SSL CA - G4
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ns7.strongns.net
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ns16.strongns.biz
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Ознакомиться с проектом Тема создана для ознакомления и не является призывом к каким-либо действиям.
Вся ответственность за сохранность ваших денег лежит только на вас.
Я не несу ответственности за ваши решения! Действует предложение по рефбеку своим рефералам 100% от 5% от суммы депозита
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Моя тема по реф.возврату: http://mmgp.ru/showthread.php?t=4640...1#post11265017.
Мой вклад:1BTC
Hash :d27d71dd14db7913d40f3d224985fc599d32dcbeba0a011d1 dfb92c28e785a15
Сегодня, 10:44
#
2
Любитель
Имя:
Matanga
Пол: Мужской
Возраст: 34
Адрес: Сен-Трапе
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 24.11.2016
Сообщений: 601
Благодарностей: 74
УГ: 2
Re: BTCPARADISE LTD - btcparadise.biz
Сегодня, 10:54
#
3
Топ Мастер
Имя:
Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Дикий Запад. Сибири)
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 09.07.2011
Сообщений: 19,414
Благодарностей: 11,126
УГ: 39
подарки
Re: BTCPARADISE LTD - btcparadise.biz
ГЛиБ - гриновая лицуха на битках, тимур и его команда уже в деле? а где кисска со своими котятами - дрыхнет шоле?
Сегодня, 10:57
#
4
Имя:
Соу
Пол: Женский
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 17.06.2014
Сообщений: 17,575
Благодарностей: 27,444
УГ: 5
награды
Цитата:
Сообщение от
kodyaich
дрыхнет шоле?
Ох, Кодяич, зато Вам не спится, чуть свет и Вы в битковых проектах - так полюбились они Вам
Сегодня, 11:00
#
5
Топ Мастер
Имя:
Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Дикий Запад. Сибири)
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 09.07.2011
Сообщений: 19,414
Благодарностей: 11,126
УГ: 39
подарки
Re: BTCPARADISE LTD - btcparadise.biz
Sou
, да я еще от последнего не отошел! эпопея с зависшими в невесомости битками навсегда врезалась мне в память
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Сегодня, 11:04