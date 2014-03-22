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О Хайп проектах.
О Хайп проектах.
--схема мошенников--
На самом деле хайп-проекты не платят ни в начале проекта ни в конце проекта.
Инвестиционные хайпы предлагают вложить и получать проценты от вашего вклада.
они придумывают новые криптовалюты или рассказывают о вкладе для покупки недвижимости или на добычу
жемчуга либо представляются командой специалистов на фондовом рынке и т.д. и т. п.
Но создаются они не для того что бы выдавать вам выплату!
Эти хайпы ни когда ни кому ни чего не платят!
Они не умеют преумножать ваши инвестиции.А иначе они бы с лёгкостью брали займ в банке.
Это интернет мошенники попрошайки!
Cайты мониторинга где сообщают какие хайпы платят а какие нет принадлежат самим проектировчикам хайпов.
Это расчёт на доверие которое достигается заявлениями о не платящих хайпах.
При этом 2-3 хайпа выделяют с комментарием--Платит--.
Ну кому выгодно кричать--ПЛАТИТ--?( зазывала )
Положительные отзывы оставляют сами создатели мошеннического проекта.
примеры лохотронов_
proff-investment.ru
shares.shop-hyip.ru
raksg.shop-hyip.ru/
demo2.shop-hyip.ru/
kiwistarts.shop-hyip.ru/
cryptominners.com
sport-revenues.pro
furniture-magnate.pro
capitalfund.pro/