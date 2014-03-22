Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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О Хайп проектах.

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Старый Сегодня, 09:55
#1
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 19.05.2017
Сообщений: 8
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
О Хайп проектах.
О Хайп проектах.
--схема мошенников--

На самом деле хайп-проекты не платят ни в начале проекта ни в конце проекта.

Инвестиционные хайпы предлагают вложить и получать проценты от вашего вклада.
они придумывают новые криптовалюты или рассказывают о вкладе для покупки недвижимости или на добычу
жемчуга либо представляются командой специалистов на фондовом рынке и т.д. и т. п.
Но создаются они не для того что бы выдавать вам выплату!
Эти хайпы ни когда ни кому ни чего не платят!

Они не умеют преумножать ваши инвестиции.А иначе они бы с лёгкостью брали займ в банке.
Это интернет мошенники попрошайки!

Cайты мониторинга где сообщают какие хайпы платят а какие нет принадлежат самим проектировчикам хайпов.

Это расчёт на доверие которое достигается заявлениями о не платящих хайпах.
При этом 2-3 хайпа выделяют с комментарием--Платит--.
Ну кому выгодно кричать--ПЛАТИТ--?( зазывала )
Положительные отзывы оставляют сами создатели мошеннического проекта.
примеры лохотронов_

proff-investment.ru
shares.shop-hyip.ru
raksg.shop-hyip.ru/
demo2.shop-hyip.ru/
kiwistarts.shop-hyip.ru/
cryptominners.com
sport-revenues.pro
furniture-magnate.pro
capitalfund.pro/
__________________
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Vizarius вне форума  
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Метки
хайпы
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 11:04
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