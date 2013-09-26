Vizarius Интересующийся

Пол: Мужской Инвестирую в: Форекс Регистрация: 19.05.2017 Сообщений: 8 Благодарностей: 0 УГ: 0 КП: 0.000

Webmoney Dengi Народная пирамида взаимопомощи.



Идея, к которой и сам относился скептически. Но эта —РАБОТАЕТ.

Сделайте ТЫСЯЧИ ЗА МЕСЯЦ ПРИ ВЛОЖЕНИИ ВСЕГО В 150руб.

Нужно послать 15 руб. на 10 Internet кошельков.

Потом вычеркнуть 1-й из списка, куда Вы впишете последним номер

своего кошелька и закидываете данное, сообщение на200 форумов.

Я разместил объявление на 120 форумах — через неделю

пришло 150 руб, через 2 — 900. Через месяц деньги стали

приходить каждый день, спустя ещё 2 недели на счету было 20000.

По прошествии 2 месяцев, я получил 120000 и деньги еще идут.

И это — за 150 руб! Геометрическая прогрессия делает свое дело.

ЭТО РАБОТАЕТ — ПОТОМУ ЧТО ЭТО ПИРАМИДА!! Следуйте инструкциям!

1.Зарегистрируйтесь в Webmoney и внесите 150 руб.на свой кошелек.

2. Возьмите 1-й кошелек из списка, отправьте на него 15 руб,

вписав этот номер в поле Номер счёта, (в поле назначение платежа

напишите — Внесите меня в список Webmoney кошельков).

Начиная со второго, по аналогии отправьте по 15руб.

на следующие 9 кошельков (не забудьте вписывать в поле

назначение платежа: Внесите меня в список Webmoney кошельков).

1) R167074298625

2) R131978014647

3) R277369802934

4) R151001905489

5) R391542369964

6) R310261826367

7) R931952678080

8) R384737868871

9)R368204621370 10)R672335670210

ПОВТОРЯЮ, чтобы получать доход, необходимо отправить на

каждый из этих 10 кошельков по 15 руб. — иначе,

модераторами Webmoney кошельков Вы просто не будете включены

в систему. Теперь ВНИМАНИЕ! После того, как Вы выполнили п.2,

скопируйте этот текст и вычеркните из этого списка1-й кошелёк

и переместите на его место 2-й, тем самым сместив список

на строку выше, впишите в 10-ую строку Ваш кошелёк.

Разместите эту статью не менее чем на 200 форумах.

Чем больше вы разместите, тем выше будет ваш доходи это

напрямую зависит от Вас. Все очень просто — Ваши150 руб.

вернут Вам первые же 10 человек, а остальное они сделают за Вас.

Больше размещений — больше доход в геометрической прогрессии.

ПОМНИТЕ ЭТО!!! Этот бизнес продолжает существовать и процветать.

Желаю Вам ВСЕХ БЛАГ. Присоединяйтесь ради развлечения который порадует вас и хозяев кошельков

на которые вы отправите по 15рублей.



Регистрируйтесь во всех денежных проектах!Паралельно таскайте и этот текст тоже!Почему нет



Идея, к которой и сам относился скептически. Но эта —РАБОТАЕТ.Сделайте ТЫСЯЧИ ЗА МЕСЯЦ ПРИ ВЛОЖЕНИИ ВСЕГО В 150руб.Нужно послать 15 руб. на 10 Internet кошельков.Потом вычеркнуть 1-й из списка, куда Вы впишете последним номерсвоего кошелька и закидываете данное, сообщение на200 форумов.Я разместил объявление на 120 форумах — через неделюпришло 150 руб, через 2 — 900. Через месяц деньги сталиприходить каждый день, спустя ещё 2 недели на счету было 20000.По прошествии 2 месяцев, я получил 120000 и деньги еще идут.И это — за 150 руб! Геометрическая прогрессия делает свое дело.ЭТО РАБОТАЕТ — ПОТОМУ ЧТО ЭТО ПИРАМИДА!! Следуйте инструкциям!1.Зарегистрируйтесь в Webmoney и внесите 150 руб.на свой кошелек.2. Возьмите 1-й кошелек из списка, отправьте на него 15 руб,вписав этот номер в поле Номер счёта, (в поле назначение платежанапишите — Внесите меня в список Webmoney кошельков).Начиная со второго, по аналогии отправьте по 15руб.на следующие 9 кошельков (не забудьте вписывать в поленазначение платежа: Внесите меня в список Webmoney кошельков).1) R1670742986252) R1319780146473) R2773698029344) R1510019054895) R3915423699646) R3102618263677) R9319526780808) R3847378688719)R368204621370 10)R672335670210ПОВТОРЯЮ, чтобы получать доход, необходимо отправить накаждый из этих 10 кошельков по 15 руб. — иначе,модераторами Webmoney кошельков Вы просто не будете включеныв систему. Теперь ВНИМАНИЕ! После того, как Вы выполнили п.2,скопируйте этот текст и вычеркните из этого списка1-й кошелёки переместите на его место 2-й, тем самым сместив списокна строку выше, впишите в 10-ую строку Ваш кошелёк.Разместите эту статью не менее чем на 200 форумах.Чем больше вы разместите, тем выше будет ваш доходи этонапрямую зависит от Вас. Все очень просто — Ваши150 руб.вернут Вам первые же 10 человек, а остальное они сделают за Вас.Больше размещений — больше доход в геометрической прогрессии.ПОМНИТЕ ЭТО!!! Этот бизнес продолжает существовать и процветать.Желаю Вам ВСЕХ БЛАГ. Присоединяйтесь ради развлечения который порадует вас и хозяев кошельковна которые вы отправите по 15рублей.

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