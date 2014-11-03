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Как майнить MusiCoin – криптовалюту для музыки?

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Обсуждение процесса поиска новых блоков для цепочки транзакций в сетях криптовалют. Майнинг, как эмиссия койнов различных криптовалют. Обсуждение сервисов коллективного майнинга.
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Как майнить MusiCoin – криптовалюту для музыки?
На рынке цифровых валют многие альткоины заслуживают должного внимания. Как раз к таким относится криптовалюта для музыки – МузиКоин (MusiCoin). Сейчас мы вкратце ознакомимся с ней и разберемся, как майнить MusiCoin.



С какой целью создавалась музыкальная криптовалюта?

На основе экотехнологии Энтериум было принято решение создать крупный проект с целью внесения справедливости и прозрачности в музыкальную индустрию. Отсюда и название – MusiCoin. В сравнении с другими блокчейн-стартапами данный проект отличается тем, что для его развития учредители не выделяли огромные суммы денег, так как это не к чему. Ее безграничный потенциал позволяет децентрализировать атаки хакеров и модернизировать огромнейшее количество промышленных отраслей а также банковскую структуру, помимо музыкального направления. Предварительно сообщество МузиКоин криптомонеты не создавало. Музыканты и певцы в самостоятельном режиме могут загружать свои творения на сайт musicoin.org, автоматически лицензируя их, таким образом, и получать свой заработок за прослушивание произведений пользователями сети. Это и есть соло майнинг musicoin. Музыкальный блокчейн позволит зарабатывать также продюсерам и авторам песен. Предусмотрен программой групповой майнинг musicoin. В этом случае все полученные платежи суммируются и распределяются в автоматическом режиме между всеми участниками группы.

Что собой представляет майнинг МузиКоин?


Хотя заработок данного вида криптовалют еще плохо развит, информация о нем уже известна. Как торговый инструмент, MusiCoin еще не числится в перечне популярных криптовалютных бирж. Хотя на площадку биржи Битрикс эта валюта уже попала. На каком пуле майнить MusiCoin, решать вам исключительно в индивидуальном порядке, так не все из нас являются поклонниками этих проектов. Майнеры, протестировавшие процесс добычи этой монеты, рекомендуют для майнинга musicoin использовать последнюю версию Клаймор.

Музыкальный блокчейн являет собой комбинацию существующих технологий Биткоина (1G)и Эфириума (2G). На выходе имеем 3G блокчейн, генерирующий каждые 15 с 314 монет на 1 блок. Этого объема как раз вполне достаточно для удовлетворения микроплатежей музыкальных потребителей. Для каждого загруженного музыкального произведения пишется уникальный машинный код лицензии РРР (Pay-Per-Play) со своими условиями. В момент проигрывания трека этот код срабатывает, и тогда идет оплата от потребителя к автору произведения. Известно также, что и пользователи получают за прослушивание композиций свою долю криптовалюты. Вот только на каких условиях, мне узнать так и не удалось. Если вам это известно, напишите об этом в комментариях темы.

В завершение

Проект MusiCoin – полезное, инновационное решение. С его помощью намного проще доказывать свое авторство и зарабатывать деньги личным творчеством. Как нам всем известно, не всегда талантливые произведения попадают на эстраду, так как для их пиара просто не хватает денег. В то время как майнинг musicoin не только позволит за считанные секунды узаконить свое авторство, но даже заплатит за личные треки. Этому проекту под силу кардинальным образом изменить наш способ прослушивания музыки в сети. Отныне каждый талант получит свою долю компенсации. А поможет ему в этом майнинг musicoin.

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Автор: Александра 81
Авторские права на статью принадлежат mmgp.ru

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