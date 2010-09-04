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Переработанную версию Microsoft Surface Pro 4 покажут на следующей неделе

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Переработанную версию Microsoft Surface Pro 4 покажут на следующей неделе

Ранее в сети уже появлялись слухи о том, что компания Microsoft может представить новый планшет Surface Pro 23 мая. Однако представители софтверного гиганта отметили, что пока они не готовы показывать Surface Pro 5. Согласно последним слухам, в начале следующей недели в рамках специального мероприятия в Китае публике будет представлен обновлённый планшетный компьютер Surface Pro 4.


На данный момент источники не сообщают, чем именно новый Surface Pro будет отличаться от предшественников. Не исключено, что новинка будет построена на базе нового процессора.

Сейчас известно только то, что вместе с новыми планшетами компания Microsoft выпустит и ряд аксессуаров разных цветов: стилус, клавиатуру и мышь.

Источник.
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