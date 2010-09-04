В следующих новинках Nokia появятся только самые новые процессоры Qualcomm

В конце недели в Geekbench появилось упоминание сразу о трёх новых смартфонах Nokia под кодовым именем Heart. Программа не отражает подробные технические детали об устройствах, за исключением используемых процессоров. Выяснилось, что в новинках используются только самые новые процессоры компании Qualcomm: Snapdragon 835, Snapdragon 630/626 и Snapdragon 660. Все смартфоны работают на предустановленной ОС Android 7.1.1 Nougat.
Смартфон со Snapdragon 835 может быть флагманом Nokia 9 с 4 ГБ ОЗУ. На Snapdragon 660, скорее всего, работает Nokia 8 с 3 ГБ "оперативки", а Snapdragon 626 установлен в Nokia 7 с теми же 3 ГБ оперативной памяти.
Они будут анонсированы до конца июня этого года, а в продажу поступят в начале третьего квартала. Любопытно, что ранее замеченная там же Nokia 3 тестировалась под аналогичным кодовым названием Heart, а значит HMD Global использует такое имя во всех неанонсированных устройствах во избежание утечек.
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