OPLOTT



Пол: Мужской Инвестирую в: HYIP Регистрация: 16.11.2015 Сообщений: 2,779 Благодарностей: 915 УГ: 20 КП: 0.175 подарки

Kickstarter намерен оказывать помощь авторам проектов в производстве товаров

Стартаперы из США получили поддержку со стороны руководства американской краудфандинговой платформы Кикстартер ("



Американские компании Dragon Innovation и Avnet будут партнерами Kickstarter в этом новом проекте под названием Hardware Studio. Сообщается, что Hardware Studio будет нести в себе 2 части и первая часть будет отвечать за обучение стартаперов, а вторая будет выполнять функции координации проектов на платформе. Также на сайте "Hardware Studio Toolkit" в режиме онлайн будут проводиться обучающие семинары, а для того, чтобы получить координацию своего проекта на платформе, пользователю нужно будет заполнить заявку, в которой потребуется в деталях описать своей новый проект.



Далее, если заполненная форма будет одобрена представителями компаний Dragon Innovation и Avnet, то создатели проекта получат доступ к планировщику продукта, а кроме того им будут предоставлены необходимые материалы и консультации с опытными инженерами, причём по запросу, а часть участников также смогут получить существенные скидки на такого рода часы работы с консультантами, что конечно, очень важно для начинающих стартаперов.



Данный проект вводится с целью предотвратить провалы или сильные проседания новых проектов связанных с краудфандингом. Как известно, такое положение вещей сильно бьёт по инвесторам, поскольку они в подобных случаях обычно не получают конечный продукт, а значит их вложенные средства фактически пропадают. Руководитель технологических проектов размещаемых на платформе Kickstater X.Терра утверждает, что порой неверный выбор стартапером какой-то детали или материала к своему проекту ведет к полному провалу задуманного, ну или просто затягивает реализацию проекта на долгий срок.



Здесь также стоит отдельно сказать, что руководство Kickstarter курирующее эту программу Hardware Studio никоим образом не сможет заставить создателей и разработчиков проектов применять назначенные материалы или тратить средства на консалтинговые услуги, оно лишь будет выступать в качестве такого опытного "подсказчика" и направлять разработчиков в правильном направлении. Главное, что стартаперов не лишают их творчества, им лишь хотят помочь быстрее и качественнее реализовывать свои задумки и идеи в жизнь. От такого порядка реализации проектов, безусловно, должны в конечном итоге выиграть все стороны.

Ниже представлен видеоролик о Kickstarter



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По материалам



https://text.ru/antiplagiat/5920843f9a61e Стартаперы из США получили поддержку со стороны руководства американской краудфандинговой платформы Кикстартер (" Kickstarte r"). Известно, что онлайн-платформа Kickstarter - это веб-ресурс для сбора денежных средств на творческие, научные и производственные проекты по схеме краудфандинга. И вот как сообщило издание "The Verge" (США), на Kickstarter была запущена программа Hardware Studio помогающая начинающим предпринимателям реализовывать свои идеи в конечные продукты, готовые к использованию. И можно сказать, что это такая своеобразная "программа-подсказка" для предпринимателей.Американские компании Dragon Innovation и Avnet будут партнерами Kickstarter в этом новом проекте под названием Hardware Studio. Сообщается, что Hardware Studio будет нести в себе 2 части и первая часть будет отвечать за обучение стартаперов, а вторая будет выполнять функции координации проектов на платформе. Также на сайте "Hardware Studio Toolkit" в режиме онлайн будут проводиться обучающие семинары, а для того, чтобы получить координацию своего проекта на платформе, пользователю нужно будет заполнить заявку, в которой потребуется в деталях описать своей новый проект.Далее, если заполненная форма будет одобрена представителями компаний Dragon Innovation и Avnet, то создатели проекта получат доступ к планировщику продукта, а кроме того им будут предоставлены необходимые материалы и консультации с опытными инженерами, причём по запросу, а часть участников также смогут получить существенные скидки на такого рода часы работы с консультантами, что конечно, очень важно для начинающих стартаперов.Данный проект вводится с целью предотвратить провалы или сильные проседания новых проектов связанных с краудфандингом. Как известно, такое положение вещей сильно бьёт по инвесторам, поскольку они в подобных случаях обычно не получают конечный продукт, а значит их вложенные средства фактически пропадают. Руководитель технологических проектов размещаемых на платформе Kickstater X.Терра утверждает, что порой неверный выбор стартапером какой-то детали или материала к своему проекту ведет к полному провалу задуманного, ну или просто затягивает реализацию проекта на долгий срок.Здесь также стоит отдельно сказать, что руководство Kickstarter курирующее эту программу Hardware Studio никоим образом не сможет заставить создателей и разработчиков проектов применять назначенные материалы или тратить средства на консалтинговые услуги, оно лишь будет выступать в качестве такого опытного "подсказчика" и направлять разработчиков в правильном направлении. Главное, что стартаперов не лишают их творчества, им лишь хотят помочь быстрее и качественнее реализовывать свои задумки и идеи в жизнь. От такого порядка реализации проектов, безусловно, должны в конечном итоге выиграть все стороны.Ниже представлен видеоролик о KickstarterПо материалам источник

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