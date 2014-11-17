Prezi приобретает компанию по онлайн-визуализации данных Infogram

Prezi, расположенная в Сан-Франциско (Калифорния, США) компания-разработчик платформы визуальной презентации, приобрела Infogram, расположенную в Риге (Латвия) компанию, занимающуюся визуализацией данных. Сумма сделки не разглашается по решению сторон. После приобретения Infogram станет на 100% дочерней компанией Prezi и по-прежнему будет базироваться в Латвии. Она будет продолжать инвестировать средства в исследования и новые разработки, а также создаст современный центр визуализации данных в Латвии.
Основанная в 2012 году и возглавляемая Микко Ярвенпяя, выполняющим обязанности гендиректора, Infogram специализируется на диаграммах и инфографике с сообществом более 3 миллионов пользователей, которые успешно создали немногим больше 5 миллионов диаграмм и графиков, имеющих более 1,5 миллиарда просмотров. Клиентами Infogram являются медиакомпании, предприятия и образовательные учреждения, которые могут создавать разнообразные диаграммы, карты и графики, путем загрузки файла и подключения к разнообразным облачным сервисам и API Infogram. У компании Infogram есть также офис в Сан-Франциско.
Prezi - это самый успешный стартап, который появился в Венгрии и впоследствии была создана глобальная компания с офисами в Сан-Франциско, Будапеште и Мехико.
Основанная в 2009 году в Будапеште Петером Арваем, выполняющим обязанности гендиректора, Prezi управляет презентационной платформой, которая позволяет пользователям способствовать общению и сотрудничеству. Новейшим предложением компании является Prezi Next - платформа для полнофункциональной презентации, которая позволяет каждому создавать презентации, представлять их удобным для докладчика способом и анализировать их эффективность. В настоящее время сообщество компании насчитывает более 85 миллионов пользователей и более 325 миллионов презентаций по всему миру.
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