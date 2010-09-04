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Alibaba проведет обратный выкуп акций на $6 млрд. со сроком в два года

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#1
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Alibaba проведет обратный выкуп акций на $6 млрд. со сроком в два года

Чистая прибыль китайской компании за 2016-2017 финансовый год упала на 42,1%. Как сообщили в крупнейшей китайской интернет-компании, Alibaba планирует провести buy back на $6 млрд. со сроком в два года. В частности говорится о том, что совет директоров уже одобрил новую программу выкупа акций, которая заменяет текущую программу компании по выкупу акций.

Накануне стало известно, что чистая прибыль Alibaba по итогам 2016-2017 финансового года, который завершился 31 марта, уменьшилась на 42,1% в сравнении с предыдущим годом и достигла $5,989 млрд. Выручка компании за указанный период составила $22,994 млрд., что в 1,6 раза больше показателя за предыдущий сопоставимый период.

За прошлый 2016-2017 финансовый год китайский интернет-гигант выкупил примерно 27 млн. своих акций на общую сумму $2 млрд. К 31 марта 2017 года компания имела в обращении примерно 2,53 млрд. выпущенных акций.

Китайская компания Alibaba была создана Джеком Ма в 1999 году. Компания специализируюется на электронной коммерции. Сервис компании объединяет отдельные функции eBay, Amazon и PayPal. Кроме онлайн-ритейла, компания развивает платежную систему Alipay.

Источник.
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Старый Сегодня, 21:51
#2
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
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Сообщений: 133
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УГ: 6
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Re: Alibaba проведет обратный выкуп акций на $6 млрд. со сроком в два года
Грандиозная компания, грандизная страна. Ещё относительно недавно Китай был синонимом слову "барахло".
А сейчас Китай - это то, на что начинаются ровняться и гордиться ведению бизнеса с ними.
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