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С июня китайские биткойн-биржи могут возобновить вывод BTC

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С июня китайские биткойн-биржи могут возобновить вывод BTC

Уже прошло какое-то время с тех пор, как мы слышали что-то о китайских обменниках и ситуации с выводом. Тогда практически все платформы прекратили вывод денег. Но, похоже, вывод может возобновиться в июне 2017 года.

Но три крупные биржи будут оштрафованы на пока неизвестную сумму. Кроме того появятся новые модели от регулирующих компаний, которых придётся придерживаться.

Вывод BTC и новые правила

Так и ожидалось, что в какой-то момент в Китае возобновится вывод криптовалюты. Но никто точно не знал, когда это произойдёт. С тех пор, как PBOC вмешался в требования AML, ситуация немного изменилась. Сейчас считается, что вывод возобновится в июне этого года. Однако конкретные детали будут объявлены в ближайшие недели.

Вывод будет возобновлён после выхода новых нормативных правил. Caixin сообщает, что обменники должны придерживаться двух новых правил. Один документ касается руководства по управлению для биткойн-обменников, что звучит довольно расплывчато. Другой документ касается рекомендаций AML по обмену криптовалют. Именно последний позволил многим людям догадаться, что будет происходить в дальнейшем.

Можно утверждать, что эта новость пришла в самый подходящий момент. В последнее время курс Биткойна растёт просто феерично. Тем не менее, Китай больше не лидер рынка. Первенство захватила Япония, что и следовало ожидать. Правда, неясно, окажет ли открытие вывода с бирж влияние на цену. Ведь в течение всего этого времени на всех биржах BTC можно было конвертировать в CNY.

Штрафы для BTCC, Huobi и OKCoin

К сожалению, похоже, что некоторые биржи понесут наказание. BTCC, OKCoin и Huobi получат денежный штраф. Это неудивительно, поскольку PBOC намекнул на то, что некоторые платформы не соблюдали правила AML. Тем не менее, неясно, с каким видом наказания они столкнутся в итоге. Учитывая все обстоятельства, многие будут рады услышать, что в ближайшее время бизнес восстановится.

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