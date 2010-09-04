Крупнейший интернет-банк Норвегии интегрирует биткоин-счета

Крупнейший в Норвегии интернет-банк добавил новую функцию привязки биткоин-счетов к платформе веб-банка компании.
Об этом сообщает Bitcoin.com
Клиенты Skandiabanken теперь имеют доступ к учетным записям Coinbase, а это значит, что у них появилась возможность пользоваться своими цифровыми инвестициями наряду со сберегательными и текущими счетами.
Руководители Skandiabanken рассматривают Биткоин, как класс активов 21-го века.
«Мы признаем криптовалюту, как инвестиционный класс, подобный другим ценным бумагам», — объясняет местным новостным компаниям Кристофер Хернес, руководитель отдела инноваций и развития Skandiabanken.
Skandiabanken проводит все свои услуги онлайн и в настоящее время является самым популярным интернет-банком в Норвегии. Банк полагает, что клиенты оценят новую функцию, так как она предоставляет участникам обзор своих цифровых инвестиций. Первоначально услуга будет предлагаться клиентам Skandiabanken, использующим платежную платформу банка, пишет cryptocurrency.tech.
По мнению Хернеса, криптовалюта — это зарождающаяся технология и экономика.
В настоящее время Налоговая служба Норвегии классифицирует Биткоин, как собственность, подлежащая налогообложению в соответствии с Налоговым Кодексом страны. Хернесс говорит, что клиенты Skandiabanken будут уведомлены об этих требованиях, если они решат воспользоваться услугами банка в Биткоинах.
Клиенты Skandiabanken Norway могут также использовать услугу для покупки Биткоинов через платежный процессор Paypal. Хотя некоторые банковские специалисты считают, что Биткоин может быть страшной технологией. На что Хернес отвечает, что Skandiabanken считает хорошей идеей идти в ногу с новыми технологиями.
Функция Skandiabanken похожа на интеграцию Coinbase. Еще в ноябре 2015 года USAA начала программу, позволяющую клиентам получать доступ к своим счетам Coinbase с помощью онлайн-приложений фирмы.
Как и в программе USAA, клиенты Skandiabanken просто регистрируются в Coinbase через портал входа в банк.
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