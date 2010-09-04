Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
За каждого нового MMGP-зависимого мы заплатим 5 поинтов!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 411,237 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Крупнейший интернет-банк Норвегии интегрирует биткоин-счета

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение новостей, связанных с банками и страхованием.
Важная информация
Кто станет "Бизнес-леди MMGP-2017" ($2295)? - Не пропусти онлайн-награждение участниц!
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 22:56
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 21:31
#1
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Адрес: Western
Регистрация: 04.09.2010
Сообщений: 11,653
Благодарностей: 2,299
УГ: 6
КП: 0.103
подарки
награды Волшебный горшочек 
Крупнейший интернет-банк Норвегии интегрирует биткоин-счета



Крупнейший в Норвегии интернет-банк добавил новую функцию привязки биткоин-счетов к платформе веб-банка компании.

Об этом сообщает Bitcoin.com

Клиенты Skandiabanken теперь имеют доступ к учетным записям Coinbase, а это значит, что у них появилась возможность пользоваться своими цифровыми инвестициями наряду со сберегательными и текущими счетами.

Руководители Skandiabanken рассматривают Биткоин, как класс активов 21-го века.

«Мы признаем криптовалюту, как инвестиционный класс, подобный другим ценным бумагам», — объясняет местным новостным компаниям Кристофер Хернес, руководитель отдела инноваций и развития Skandiabanken.

Skandiabanken проводит все свои услуги онлайн и в настоящее время является самым популярным интернет-банком в Норвегии. Банк полагает, что клиенты оценят новую функцию, так как она предоставляет участникам обзор своих цифровых инвестиций. Первоначально услуга будет предлагаться клиентам Skandiabanken, использующим платежную платформу банка, пишет cryptocurrency.tech.

По мнению Хернеса, криптовалюта — это зарождающаяся технология и экономика.

В настоящее время Налоговая служба Норвегии классифицирует Биткоин, как собственность, подлежащая налогообложению в соответствии с Налоговым Кодексом страны. Хернесс говорит, что клиенты Skandiabanken будут уведомлены об этих требованиях, если они решат воспользоваться услугами банка в Биткоинах.

Клиенты Skandiabanken Norway могут также использовать услугу для покупки Биткоинов через платежный процессор Paypal. Хотя некоторые банковские специалисты считают, что Биткоин может быть страшной технологией. На что Хернес отвечает, что Skandiabanken считает хорошей идеей идти в ногу с новыми технологиями.

Функция Skandiabanken похожа на интеграцию Coinbase. Еще в ноябре 2015 года USAA начала программу, позволяющую клиентам получать доступ к своим счетам Coinbase с помощью онлайн-приложений фирмы.

Как и в программе USAA, клиенты Skandiabanken просто регистрируются в Coinbase через портал входа в банк.

Источник.
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

Только у Ларисы стабильные инвест проекты|Лучшие инвестблоги в одном месте!|Уникальный инвестиционный блог, лучшие проекты - e-invest.biz|Автообмен Bitcoin, Perfect Money, Payeer, NixMoney и Яндекс.Деньги по лучшему курсу|Инвестирую через MONHYIP-лучший рефбек
bizneser на форуме  
Ответить
Метки
банк, новости
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 22:56
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Крупнейший банк Норвегии поддерживает Биткойн pilot10 Новости криптовалют 0 29.11.2016 04:22
Издание Coinjournal обвинило банк Barclays в заморозке счета из-за привязки к биткоин clipman77 Новости криптовалют 1 27.10.2016 22:49
Leshi, крупнейший в Китае поставщик видеоконтента, интегрирует блокчейн clipman77 Новости криптовалют 0 22.08.2016 19:42
Крупнейший банк JPMorgan интегрирует технологию биткоин Alex077 Новости криптовалют 9 02.02.2016 20:43
Альфа-Банк разрешил открывать счета в интернет-банке VictorSamus Новости в банковской сфере и страховании 4 26.08.2014 17:39

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар hromov
Банки с временной администрацией. Проблемные и ликвидируемые банки. Новости
От hromov в разделе «Список проблемных банков Украины»
Аватар Tand
XEM и RDD как майнить подскажите новичку ?
От Tand в разделе «Bitcoin»
Аватар Angelika78
Факты про удивительные деревья
От Angelika78 в разделе «Курилка»
Аватар kamol_mix
Google Авиабилеты заработали в России
От kamol_mix в разделе «Новости технологий и интернета»
Аватар inik1080
Главе Пенсионного фонда разрешат зарабатывать в 10 раз больше сотрудников
От inik1080 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
Moneta2015.ru - Монетный двор
От voodooas в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     
Пользователей
411,237
Тем
470,385
Сообщений
11,631,890

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube