Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Куплю души по 5 поинтов за штуку. Чичиков.
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 411,237 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Google и PayPal дадут пользователям возможность оплачивать по отпечаткам пальцев

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение новостей, связанных с различными платежными системами.
При поддержке
Обмен валют, доставка наличных
Важная информация
Кто станет "Бизнес-леди MMGP-2017" ($2295)? - Не пропусти онлайн-награждение участниц!
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 22:56
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 21:27
#1
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Адрес: Western
Регистрация: 04.09.2010
Сообщений: 11,653
Благодарностей: 2,299
УГ: 6
КП: 0.103
подарки
награды Волшебный горшочек 
Google и PayPal дадут пользователям возможность оплачивать по отпечаткам пальцев

Пользователи Android Pay, которые связали свои учетные записи с PayPal, в скором времени смогут оплачивать товары через веб-браузер Chrome с помощью отпечатка пальца.

Данный шаг является продолжением партнерства, объявленного между двумя фирмами в прошлом месяце, которое позволяет потребителям в США использовать PayPal в качестве способа оплаты в Android Pay.

Новая служба на основе браузера избавляет от необходимости вводить имена пользователей и пароли при совершении покупок через телефон, на основе ОС Android версии 4.4 и выше. Подобно развертыванию One Touch в PayPal, в последних версиях системы PayPal Checkout, продавцам не потребуется выполнять интеграцию, чтобы воспользоваться новыми возможностями.

Более 53 млн человек используют One Touch от PayPal, который работает на более чем 5 млн торговых сайтов по всему миру.

«Мы рады сотрудничать с PayPal по вопросам упрощения оформления платежей для пользователей Android Pay и PayPal», – говорит вице-президент по платежным продуктам Google Пали Бхат.

Весь последний год PayPal была нацелена на установление стратегических партнерских отношений с ключевыми игроками отрасли электронной коммерции – от Visa и Mastercard до Google и Facebook.

Между тем, Android Pay собирается начать работу в Бразилии, Канаде, России, Испании и Тайване. Пользователи из США в скором времени смогут осуществлять платежи через Google Assistant на устройствах Google Home и Android.

Источник.
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

Только у Ларисы стабильные инвест проекты|Лучшие инвестблоги в одном месте!|Уникальный инвестиционный блог, лучшие проекты - e-invest.biz|Автообмен Bitcoin, Perfect Money, Payeer, NixMoney и Яндекс.Деньги по лучшему курсу|Инвестирую через MONHYIP-лучший рефбек
bizneser на форуме  
Ответить
Метки
новости, платежная система
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 22:56
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Россияне смогут снимать деньги в банкоматах по отпечаткам пальцев OPLOTT Новости в мире финансов и инвестиций 10 29.12.2016 21:59
Япония запускает пробную программу с оплатой по-отпечаткам пальцев для туристов bizneser Новости в мире финансов и инвестиций 29 14.04.2016 17:40
Сбербанк планирует обслуживать клиентов по отпечаткам пальцев Save83 Новости в банковской сфере и страховании 1 11.11.2015 16:17
Употребление наркотиков научились определять по отпечаткам пальцев ttxz Новости технологий и интернета 6 30.05.2015 02:20
WebMoney вводит авторизацию по отпечаткам пальцев karal WebMoney 11 12.02.2009 16:16

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар moskva
Канадские операторы SaskTel и MTS внедряют мобильные платежи
От moskva в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Drum13
Девальвация рубля увеличивает реэкспорт автомобилей из России
От Drum13 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар monhyip
Cube - Sport - cube-sport.com
От monhyip в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Илья Юрьевич
История банков и денег в Древней Греции и Риме
От Илья Юрьевич в разделе «Банковский форум»
Аватар nlobp
ОАО "Международный Инвестиционный Банк" - ii-bank.com.ua
От nlobp в разделе «Каталог Брокеров»
Аватар Такелажник
100р. Отгадай фильм
От Такелажник в разделе «Конкурсы для фрилансеров»
.     
Пользователей
411,237
Тем
470,385
Сообщений
11,631,890

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube