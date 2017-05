bizneser Топ Мастер

Google и PayPal дадут пользователям возможность оплачивать по отпечаткам пальцев

Пользователи Android Pay, которые связали свои учетные записи с PayPal, в скором времени смогут оплачивать товары через веб-браузер Chrome с помощью отпечатка пальца.



Данный шаг является продолжением партнерства, объявленного между двумя фирмами в прошлом месяце, которое позволяет потребителям в США использовать PayPal в качестве способа оплаты в Android Pay.



Новая служба на основе браузера избавляет от необходимости вводить имена пользователей и пароли при совершении покупок через телефон, на основе ОС Android версии 4.4 и выше. Подобно развертыванию One Touch в PayPal, в последних версиях системы PayPal Checkout, продавцам не потребуется выполнять интеграцию, чтобы воспользоваться новыми возможностями.



Более 53 млн человек используют One Touch от PayPal, который работает на более чем 5 млн торговых сайтов по всему миру.



«Мы рады сотрудничать с PayPal по вопросам упрощения оформления платежей для пользователей Android Pay и PayPal», – говорит вице-президент по платежным продуктам Google Пали Бхат.



Весь последний год PayPal была нацелена на установление стратегических партнерских отношений с ключевыми игроками отрасли электронной коммерции – от Visa и Mastercard до Google и Facebook.



Между тем, Android Pay собирается начать работу в Бразилии, Канаде, России, Испании и Тайване. Пользователи из США в скором времени смогут осуществлять платежи через Google Assistant на устройствах Google Home и Android.



