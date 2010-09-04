Британский сервис парковки SkyParkSecure начал принимать биткоины

Провайдер услуг парковки SkyParkSecure объявил о начале приема платежей в криптовалюте биткоин. Об этом сообщает издание Cryptocoinsnews.
Теперь клиенты компании могут оплатить криптовалютой парковку в 27 аэропортах Великобритании, в том числе в таких крупных городах, как Лондон, Ливерпуль, Глазго и Белфаст.
По мнению управляющего директора компании Дэвида Брауна, криптовалюты представляют собой инновационные и безопасные средства платежа:
“Несмотря на то, что биткоин все еще не пользуется столь широкой популярностью, на наш взгляд, у этого инновационного и безопасного метода оплаты есть большой потенциал в будущем”, — отметил представитель SkyParkSecure.
Ранее ForkLog сообщал о том, что крупнейший в Чехии интернет-магазин электроники Alza начал принимать к оплате биткоины.
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