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Ощадбанк отменит привязку карт и счетов к отделениям

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Ощадбанк отменит привязку карт и счетов к отделениям

Госбанк начал внедрение IT-проекта, который обеспечит консолидацию информации по 24 региональным управлениям банка в централизованную систему. Ощадбанк начал внедрение IT-проекта «UnitedData/Объединенные данные», позволяющего отменить привязку карт и счетов клиентов к конкретному отделению. Проект обеспечит консолидацию информации по 24 региональным управлениям банка в единую централизованную систему.

Об этом сообщают в пресс-службе госбанка.

Проект предусматривает кардинальное обновление ключевого программного обеспечения, централизацию его технической архитектуры и создает предпосылки для качественного и быстрого обслуживания клиентов в любом отделении Ощадбанка по всей стране.

Каждое из региональных управлений будет последовательно переведено на новую систему.

Работа над проектом началась в середине 2015 года. Сейчас проведено функциональное тестирование всех модулей системы и пройдены первые этапы миграции данных клиентов центрального офиса и одного из регионов.


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