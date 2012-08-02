Почему стоят на месте зарплаты рабочих в США несмотря на рост экономики?

Экономисты часто думают над вопросом о том, почему зарплаты рабочих не растут, несмотря на непрерывное восьмилетнее восстановление экономики. Тенденция застоя заработной платы началась больше трех десятилетий назад, и по-прежнему остается актуальной. Каждый, кто подал заявление на работу за последние пару лет знает, что, хотя уровень безработицы в США исторически низкий — 4,4%, рынок труда совсем не оживлен. Компании стали более сдержанно относиться к новым инвестициям после Великой рецессии и в период слабого экономического восстановления, последовавшего за ним. Такая же ситуация наблюдается и с инвестициями в людей — процесс найма стал более медленным и обременительным.
Проще говоря, получить повышение заработной платы стало сложнее. Рецессия вызвала длительный ущерб рынку труда, который до сих по не восстановился. Стивен Партридж, вице-президент по развитию рабочей силы в North Virginia Community College (NOVE), сказал о создании кризисом того, что называется «степенной инфляцией» в требованиях к работе. Тенденция с застойными, иногда и падающими доходами, коррелирует с ситуацией, когда потерявшие работу люди берутся за любое низкооплачиваемое предложение.
«Спад заработной платы заставил работодателей повысить свои требования к образованию», - сказал Партридж Business Insider. Несколько индикаторов рынка труда указывают на его слабости — высокий уровень долгосрочной безработицы, плохое вовлечение рабочей силы и отсутствие роста заработной платы.
Представители ФРС также пытались понять отсутствие роста заработной платы. В недавнем исследовании ФРС в Сан-Франциско, экономист обнаружил поразительную тенденцию. В отчете указали: «Стандартная экономическая теория говорит нам, что рост заработной платы и уровень безработицы тесно связаны. Если безработица растет — увеличение заработной платы замедляется, и наоборот. Но опыт со времен Великой рецессии говорит о другом».
Медленный рост зарплаты отображает недавние циклические и светские сдвиги в составе рабочих, а не проблемы с рынком труда. В частности, бэби-бумеры с более высокой оплатой труда уходят на пенсию, а работники с низкой оплатой во время рецессии выполняют работу ушедших. Вместе два изменения сдерживают темпы роста зарплаты.
Перевод специально для mmgp.ru