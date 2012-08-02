Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Куплю души по 5 поинтов за штуку. Чичиков.
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 411,230 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Почему стоят на месте зарплаты рабочих в США несмотря на рост экономики?

Вход через:  
Все разделы прочитаны
При поддержке
Мониторинг обменников - найти лучший курс обмена
Важная информация
Кто станет "Бизнес-леди MMGP-2017" ($2295)? - Не пропусти онлайн-награждение участниц!
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 21:25
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 21:16
#1
Премиум
 
Аватар Lonsdayl
 
Имя: Александр
Пол: Мужской
Адрес: Киев
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 02.08.2012
Сообщений: 1,010
Благодарностей: 566
УГ: 6
КП: 0.364
подарки
Почему стоят на месте зарплаты рабочих в США несмотря на рост экономики?
Экономисты часто думают над вопросом о том, почему зарплаты рабочих не растут, несмотря на непрерывное восьмилетнее восстановление экономики. Тенденция застоя заработной платы началась больше трех десятилетий назад, и по-прежнему остается актуальной. Каждый, кто подал заявление на работу за последние пару лет знает, что, хотя уровень безработицы в США исторически низкий — 4,4%, рынок труда совсем не оживлен. Компании стали более сдержанно относиться к новым инвестициям после Великой рецессии и в период слабого экономического восстановления, последовавшего за ним. Такая же ситуация наблюдается и с инвестициями в людей — процесс найма стал более медленным и обременительным.



Проще говоря, получить повышение заработной платы стало сложнее. Рецессия вызвала длительный ущерб рынку труда, который до сих по не восстановился. Стивен Партридж, вице-президент по развитию рабочей силы в North Virginia Community College (NOVE), сказал о создании кризисом того, что называется «степенной инфляцией» в требованиях к работе. Тенденция с застойными, иногда и падающими доходами, коррелирует с ситуацией, когда потерявшие работу люди берутся за любое низкооплачиваемое предложение.

«Спад заработной платы заставил работодателей повысить свои требования к образованию», - сказал Партридж Business Insider. Несколько индикаторов рынка труда указывают на его слабости — высокий уровень долгосрочной безработицы, плохое вовлечение рабочей силы и отсутствие роста заработной платы.

Представители ФРС также пытались понять отсутствие роста заработной платы. В недавнем исследовании ФРС в Сан-Франциско, экономист обнаружил поразительную тенденцию. В отчете указали: «Стандартная экономическая теория говорит нам, что рост заработной платы и уровень безработицы тесно связаны. Если безработица растет — увеличение заработной платы замедляется, и наоборот. Но опыт со времен Великой рецессии говорит о другом».

Медленный рост зарплаты отображает недавние циклические и светские сдвиги в составе рабочих, а не проблемы с рынком труда. В частности, бэби-бумеры с более высокой оплатой труда уходят на пенсию, а работники с низкой оплатой во время рецессии выполняют работу ушедших. Вместе два изменения сдерживают темпы роста зарплаты.

Перевод специально для mmgp.ru

__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

Все лучшее в одном месте! Жми! | WORLD OF HYIPS - лучшие хайпы здесь!
Hyip-Cruiser.com - Лучшие рефбэки,автобонусы,еще бонусы, страховки, компенсации.
Lonsdayl на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 21:25
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Эксперты обнаружили почти 30-процентный рост зарплат рабочих seter Политика и экономика 0 03.04.2017 04:39
Даже несмотря на экономический рост, сейчас бедные всё равно становятся порою беднее OPLOTT Новости в мире финансов и инвестиций 4 10.02.2017 20:22
Самарский губернатор пригрозил оставить невежливых рабочих без зарплаты inik1080 Политика и экономика 0 23.08.2016 17:22
Парадокс: зарплаты чиновников выросли несмотря на официальное сокращение зарплат dengov Новости в мире финансов и инвестиций 0 26.11.2015 11:32
В США подъем безработицы, несмотря на рост мест Dmitriy News Новости в мире финансов и инвестиций 10 10.06.2015 21:05

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватара нет
Создать тему в млм игры
От artur1992g в разделе «Вопросы и предложения»
Аватар noice
Вывод и ввод средств с btc-e с минимальными потерями
От noice в разделе «Биржи криптовалют»
Аватар monhyip
powerfulinvest - powerfulinvest.com
От monhyip в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Сергей Пискунов
Сбалансированный - Сергей Пискунов - (Alpari)
От Сергей Пискунов в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
Аватар Tigrenish
Cisco выкупит разработчика киберзащиты CloudLock за $293 млн
От Tigrenish в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар InfernusZp
SupernalForex - supernalforex.com
От InfernusZp в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     
Пользователей
411,230
Тем
470,367
Сообщений
11,631,544

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube