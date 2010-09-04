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Лояльный Android Pay: в сервисе появился ряд новых функций

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Лояльный Android Pay: в сервисе появился ряд новых функций

Мобильный платежный сервис позаботился об участниках программ лояльности. Google представил ряд новых функций для своего мобильного платежного сервиса Android Pay, что позволит пользователям сохранять карты лояльности прямо в приложении и использовать технологию Smart Tap, чтобы воспользоваться накопленными баллами лояльности, подведя свой мобильный NFC-девайс к POS-терминалу.

Новый функционал также упростит присоединение программ лояльности к приложению. Например, участники программы лояльности мерчанта Walgreens будут получать уведомление на свои мобильные телефоны, которое позволит легко подсоединить карты лояльности к Android Pay.

Сейчас сервис доступен только для «нескольких мерчантов». Запуск «за пределами США для компаний любого размера» запланирован на ближайшее время благодаря сотрудничеству с производителем POS, компанией Clover.

К тому же, Android Pay уже готовится к запуску в ряде новых стран — в Бразилии, Канаде, России, Испании и Тайване.

Одним из первых мерчантов, который будет поддерживать новую функцию в США станет сеть магазинов Panera Bread.

Сейчас Android Pay активно сотрудничает с компанией Clover с целью расширения технологии Smart Tap за пределами США.

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