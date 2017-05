inik1080 Мастер

Distil Networks приобретает Are You A Human

Distil Networks, расположенный в Сан-Франциско (Калифорния, США) разработчик платформы по обнаружению ботов и устранению последствий их деятельности, приобрел Are You A Human, имеющую офисы в Детройте и Нью-Йорке компанию, которая разрабатывает инструменты для анализа и понимания того, как реальные люди взаимодействуют с интернетом. Сумма сделки не разглашается по договоренности сторон.



Основанная в 2010 году и поддерживаемая Detroit Venture Partners, Are You A Human использует запатентованную технологию для анализа данных взаимодействия в режиме реального времени, таких как движения мыши и шаблоны прокрутки в сочетании с данными продольного анализа и индивидуальной идентификацией, чтобы определить является ли посетитель веб-сайта человеком или ботом.



В рамках приобретения Distil откроет новый офис в Детройте и планирует дополнительный найм сотрудников в регионе. По результатам сделки технология компании Are You A Human по определению человека в режиме реального времени, а также набор данных по биометрическому взаимодействию будут интегрированы в платформу Distil Bot Defens, получив дополнительно биометрические данные и данные продольного анализа от миллионов новых сайтов и пользователей.



Кроме того, Distil Networks выпустила новый бесплатный продукт под названием Distil Bot Discovery для Google Analytics, который использует технологию Are You A Human, позволяющую пользователям фильтровать бот-данные, которые Google пропускает из отчетов, обеспечивая получение данных от реальных пользователей и лучшее принятие решений.



Под руководством Рами Эссайда, выполняющим обязанности генерального директора, Distil Networks предлагает инструменты для защиты сайтов и API от вредоносных ботов, веб-скрапинга, утечки данных, похищения аккаунтов, мошенничества с транзакциями, несанкционированного сканирования уязвимостей, спама, мошенничества с цифровой рекламой и DoS-атак без нанесения вреда законным пользователям.



Уникальность



