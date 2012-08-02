Spotify купила стартап Niland, занимающийся машинным обучением

Музыкальная стриминговая компания Spotify приобрела стартап Niland, расположенный в Париже, занимающийся машинным обучением. Сумма сделки не разглашается.
Компания Niland была основана в 2013 году Дэмиеном Тардье, генеральным директором, Кристофом Чарбуйе, техническим директором, и Джоаном Пейджем, директор по парадигме. Под их руководством Niland занимается разработкой технологии на основе искусственного интеллекта для оптимизации поиска музыки и рекомендаций.
Как работает компания?
Niland — это стартап машинного обучения, помогающий музыкальным платформам улучшать свои приложения. Компания предоставляет им новые возможности поиска и рекомендаций. Уникальная технология извлекает информацию из музыки и преобразует ее в реальные данные. Каждый раз, когда алгоритмы анализируют музыку, они учатся и становятся лучше. Как машину обучают чувствовать музыку? Niland решает проблемы поиска и выбора похожей музыки, автоматически захватывая разные характеристики непосредственного из аудиосигнала (вплоть до эмоций). Компания создала искусственный интеллект, который понимает музыку. В технологию Niland упакованы годы исследований в области ИИ и глубокого обучения.
После завершения сделки команда Niland присоединится к офису Spotify в Нью-Йорке и поможет платформе продолжать разрабатывать инновационные решения и совершенствовать рекомендации и технологии персонализации. Таким образом, платформа улучшит свой метод рекомендации музыки для выбранного пользователя в нужный момент времени.
Перевод специально для mmgp.ru