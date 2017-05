BitHard Limited - bithard.cc

Мониторинг Хайпо... Мастер

Старт проекта: 20.05.2017 в 19:00 по МСК











Цитата: BitHard Limited начала свою деятельность в 2013 году, спустя 4 года после появления первой криптовалюты Биткойн. Тогда наша компания состояла из шести человек, и у нас было 20 машин по 6 видео карт общей мощностью 60000 MHz. Постепенно мы расширяли свою ферму, устанавливая все более новое оборудование, но через некоторое время на свет появились специальные майнер машины, так называемые ASIC-майнеры.

Они были построены на специальных ASIC-чипах и в отличие от обычных GPU (графический процессор) были специально предназначены для майнинга криптовалюты. Эти машины очень быстро могли вычислять хэши SHA-256 для высокой мощности добычи Биткойна. Они в 1000, а то и в 10000 раз были быстрее обычных видео карт.

В конце 2016 года компания полностью перешла на ASIC-устройства, а старые видео карты продала, отбив небольшую часть их стоимости. Наша ферма оборудована современной техникой и двухуровневым охлаждением, которое обеспечивает долгую работоспособность машин.







Инвестиционный план:

+32% к вкладу за 4 дня, начисления каждый час по 1,375% от вклада

Минимальная сумма вклада: 10 руб.

Максимальная сумма вклада: 500 000 руб.

Минимальная сумма для выплат: 8 руб., на BitCoin: 30 руб.



Партнёрская программа: 8% - 2% - 1%

Платёжные системы: BitCoin, Perfect Money, Advcash, QIWI, Payeer и Yandex Money

Приём вкладов: автомат

Выплаты: инстант







Name Server: DNS1.STORM-PRO.NET

Name Server: DNS2.STORM-PRO.NET

















Мой вклад:





The amount of 100 USD has been withdrawn from your account. Accounts: U6399089->U14799238. Memo: Shopping Cart Payment. MONITORHYIP.. Date: 17:16 20.05.17. Batch: 176651109.







