BitHard Limited - bithard.cc

Я не админ данного проекта, тема создана с целью ознакомления!
Старт проекта: 20.05.2017 в 19:00 по МСК
Цитата:
BitHard Limited начала свою деятельность в 2013 году, спустя 4 года после появления первой криптовалюты Биткойн. Тогда наша компания состояла из шести человек, и у нас было 20 машин по 6 видео карт общей мощностью 60000 MHz. Постепенно мы расширяли свою ферму, устанавливая все более новое оборудование, но через некоторое время на свет появились специальные майнер машины, так называемые ASIC-майнеры.
Они были построены на специальных ASIC-чипах и в отличие от обычных GPU (графический процессор) были специально предназначены для майнинга криптовалюты. Эти машины очень быстро могли вычислять хэши SHA-256 для высокой мощности добычи Биткойна. Они в 1000, а то и в 10000 раз были быстрее обычных видео карт.
В конце 2016 года компания полностью перешла на ASIC-устройства, а старые видео карты продала, отбив небольшую часть их стоимости. Наша ферма оборудована современной техникой и двухуровневым охлаждением, которое обеспечивает долгую работоспособность машин.
Инвестиционный план:
+32% к вкладу за 4 дня, начисления каждый час по 1,375% от вклада
Минимальная сумма вклада: 10 руб.
Максимальная сумма вклада: 500 000 руб.
Минимальная сумма для выплат: 8 руб., на BitCoin: 30 руб.