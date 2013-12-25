Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Моисей водил бесплатно, а мы платим, хотя тоже планируем работать 40 лет!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 411,230 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

BitHard Limited - bithard.cc

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и имеют основные планы с почасовыми выплатами.
Важная информация
Кто станет "Бизнес-леди MMGP-2017" ($2295)? - Не пропусти онлайн-награждение участниц!
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 21:25
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 20:04
#1
Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 25.12.2013
Сообщений: 5,153
Благодарностей: 698
Записей в блоге: 4
УГ: 21
КП: 0.240
подарки
BitHard Limited - bithard.cc
Я не админ данного проекта, тема создана с целью ознакомления!











Старт проекта: 20.05.2017 в 19:00 по МСК





Цитата:
BitHard Limited начала свою деятельность в 2013 году, спустя 4 года после появления первой криптовалюты Биткойн. Тогда наша компания состояла из шести человек, и у нас было 20 машин по 6 видео карт общей мощностью 60000 MHz. Постепенно мы расширяли свою ферму, устанавливая все более новое оборудование, но через некоторое время на свет появились специальные майнер машины, так называемые ASIC-майнеры.
Они были построены на специальных ASIC-чипах и в отличие от обычных GPU (графический процессор) были специально предназначены для майнинга криптовалюты. Эти машины очень быстро могли вычислять хэши SHA-256 для высокой мощности добычи Биткойна. Они в 1000, а то и в 10000 раз были быстрее обычных видео карт.
В конце 2016 года компания полностью перешла на ASIC-устройства, а старые видео карты продала, отбив небольшую часть их стоимости. Наша ферма оборудована современной техникой и двухуровневым охлаждением, которое обеспечивает долгую работоспособность машин.



Инвестиционный план:
+32% к вкладу за 4 дня, начисления каждый час по 1,375% от вклада
Минимальная сумма вклада: 10 руб.
Максимальная сумма вклада: 500 000 руб.
Минимальная сумма для выплат: 8 руб., на BitCoin: 30 руб.

_______________________________

Партнёрская программа: 8% - 2% - 1%
Платёжные системы: BitCoin, Perfect Money, Advcash, QIWI, Payeer и Yandex Money
Приём вкладов: автомат
Выплаты: инстант



Name Server: DNS1.STORM-PRO.NET
Name Server: DNS2.STORM-PRO.NET








Мой вклад:


The amount of 100 USD has been withdrawn from your account. Accounts: U6399089->U14799238. Memo: Shopping Cart Payment. MONITORHYIP.. Date: 17:16 20.05.17. Batch: 176651109.



__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

Долгосрочные Hyip | Hyip умножители | Рефбек до 200% | Верификация проектов
Мониторинг Хайпов вне форума  
Старый Сегодня, 20:27
#2
Топ Мастер
 
Имя: Александр
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 31.01.2014
Сообщений: 5,026
Благодарностей: 1,142
УГ: 2
КП: 0.687
Re: BitHard Limited - bithard.cc
Check GoldCoders' HYIP Manager License
bithard.cc - NOT Licensed
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

Viktoria bot приглашает всех искупаться в море денег!.....Zooo.cc.....
Fairmonitor.com - НА СУММЫ ВАШИХ РЕФЕРАЛЬНЫХ НАЧИСЛЯЕМ 10% В МЕСЯЦ
WORLD OF HYIPS - лучшие хайпы здесь!
asmith на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 21:25
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
bitforex.limited - BIT FOREX LIMITED asmith Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ 17 17.01.2017 18:12
69 Limited - 69.limited Torneo Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ 52 23.08.2016 07:30

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар pafosss
Техвопросы по ПАММ
От pafosss в разделе «Вопросы и ответы: инвестирование в ПАММ-счета»
Аватар moskva
С начала года Роспотребнадзор проверил 151 компанию после жалоб граждан
От moskva в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Марсель Шарафиев
Центральный банк снова понизил ключевую ставку
От Марсель Шарафиев в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
Игравшие в лотерею братья из США получили выигрыши с разницей в 290 миллионов
От Aliaksandre в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
Буквально вчера, создал свой первый блог, но как на нем заработать, непредставияю...
От baj79 в разделе «Заработок на блоге»
Аватар nlobp
Объединенный национальный банк - unb.com.ru
От nlobp в разделе «Список проблемных банков России»
.     
Пользователей
411,230
Тем
470,367
Сообщений
11,631,544

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube