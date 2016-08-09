Я не владелец и не админ проекта.
Представляю вашему вниманию проект empowercoin.com
Команда EmpowerCoin специализируется на трейдинге на криптовалютных биржах
Дата предстарта: 15/05/17
Дата официального старта: 1/06/17
EmpowerCoin - это всемирная команда профессионалов по торговле биткоинами в крупном масштабе.
Эта команда, которая хочет, чтобы как можно большее количество биткойнов достигало максимальной прибыльности.
Чтобы добиться агрессивного роста, команде необходимо больше биткоинов от инвесторов, чтобы принести еще больше прибыли.
EmpowerCoin хочет разделить эту прибыль с такими инвесторами, как вы, которые вносят свой вклад в расширение EmpowerCoin.
Прибыль делится так, что стоимость вашего контракта будет удваиваться за 50 - 90 дней!
Заработай от 2,2% до 4% в день, пока не заработаешь 200%.
Для ежедневного получения пассивного дохода не требуется спонсорство
Мой депозит: 0.5 BTC
Регистрация по ссылке: empowercoin.com
Минимальный вклад: 0.05 BTC
Максимальный вклад: 10 BTC
Реферальские: бинар с меньшей ноги, от 5% до 22%
Выплаты: от 0.03 BTC автоматически отправляются на Ваш кошелек
Для получения дополнительной информации, пожалуйста, зайдите на empowercoin.com .