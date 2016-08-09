Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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EMPOWERCOIN

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Старый Сегодня, 19:38
#1
Премиум
 
Аватар evfrizen
 
Возраст: 24
Регистрация: 09.08.2016
Сообщений: 0
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
EMPOWERCOIN
Я не владелец и не админ проекта.

Представляю вашему вниманию проект empowercoin.com

Команда EmpowerCoin специализируется на трейдинге на криптовалютных биржах

Дата предстарта: 15/05/17
Дата официального старта: 1/06/17

EmpowerCoin - это всемирная команда профессионалов по торговле биткоинами в крупном масштабе.
Эта команда, которая хочет, чтобы как можно большее количество биткойнов достигало максимальной прибыльности.

Чтобы добиться агрессивного роста, команде необходимо больше биткоинов от инвесторов, чтобы принести еще больше прибыли.

EmpowerCoin хочет разделить эту прибыль с такими инвесторами, как вы, которые вносят свой вклад в расширение EmpowerCoin.

Прибыль делится так, что стоимость вашего контракта будет удваиваться за 50 - 90 дней!

Заработай от 2,2% до 4% в день, пока не заработаешь 200%.

Для ежедневного получения пассивного дохода не требуется спонсорство

Мой депозит: 0.5 BTC

Регистрация по ссылке: empowercoin.com



Минимальный вклад: 0.05 BTC
Максимальный вклад: 10 BTC
Реферальские: бинар с меньшей ноги, от 5% до 22%
Выплаты: от 0.03 BTC автоматически отправляются на Ваш кошелек

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, зайдите на empowercoin.com .
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evfrizen на форуме  
Старый Сегодня, 19:40
#2
Премиум
 
Аватар evfrizen
 
Возраст: 24
Регистрация: 09.08.2016
Сообщений: 0
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
Автор темы Re: EMPOWERCOIN
Первая выплата

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На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

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evfrizen на форуме  
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