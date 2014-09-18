gbizg.ru - Global Buziness Garden

Я не админ и не владелец проекта. Вся информация взята с сайта проекта.
Старт проекта 20.05.2017
Цитата:
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Экономическая онлайн игра GBIZG - это стабильный доход, это ваша уверенность в завтрашнем дне. Мы не предлагаем высоких процентов и бешеных акций, мы предлагаем долгое и стабильное сотрудничество.
GBIZG - это увлекательный мир общения, дружбы и заработка.
Окунись в фруктовый мир GBIZG прямо сейчас, и получи бонусную
Вишню в подарок, которая будет давать плоды постоянно, обеспечивая тебя доходом на протяжении долгих лет.
Рады видеть всех в нашем уютном уголке, который станет для каждого местом постоянного времяпровождения.
Об игре:
Склад семян
Специализированный магазин позволяет приобрести деревья 1-го уровня. Деревья приносят урожай, который Вы сможете собрать и продать на рынке, получить доход.
Сад
Сад — это специальная территория с посаженными людьми кустарниками и плодовыми деревьями. Кроме того, в саду могут прорастать различные цветы, декоративные кустарники, а еще там могут присутствовать элементы огорода.
Ниже отображаются все посаженные Вами деревья, не забывайте их посещать и собирать урожай.
Улучшая уровень дерева Вы будете получать больше урожая, а также дополнительные бонусы.
Рынок
Системный рынок позволяет Вам автоматически продать собранный Вами урожай и обменять на серебро. Системный резерв на выкуп урожая растет в зависимости от многих факторов и уменьшается, при продаже урожая.
Таблица уровней
Курс в проекте 100 серебра = 1 рублю.
Бонусы:
Получи Вишню в подарок, которая будет давать плоды постоянно.
Реферальная программа:
Приглашайте в игру своих друзей и знакомых, Вы будете получать 10%. От каждой покупки или увеличения уровня дерева приглашенным Вами человеком.
Платежные системы:
Payeer, Яндекс Деньги, MegaKassa
Мой вклад: