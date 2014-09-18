Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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gbizg.ru - Global Buziness Garden

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Обсуждение проектов, позиционирующих себя как финансовые игры на основе экономических стратегий (фермы), которые в подавляющем большинстве являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
Важная информация
Кто станет "Бизнес-леди MMGP-2017" ($2295)? - Не пропусти онлайн-награждение участниц!
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
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Старый Сегодня, 19:25
#1
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 29.01.2015
Сообщений: 15,905
Благодарностей: 99
УГ: 6
КП: 0.049
gbizg.ru - Global Buziness Garden

Я не админ и не владелец проекта. Вся информация взята с сайта проекта.
Старт проекта 20.05.2017




Цитата:
Экономическая онлайн игра GBIZG - это стабильный доход, это ваша уверенность в завтрашнем дне. Мы не предлагаем высоких процентов и бешеных акций, мы предлагаем долгое и стабильное сотрудничество.
GBIZG - это увлекательный мир общения, дружбы и заработка.
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Вишню в подарок, которая будет давать плоды постоянно, обеспечивая тебя доходом на протяжении долгих лет.
Рады видеть всех в нашем уютном уголке, который станет для каждого местом постоянного времяпровождения.

Об игре:

Склад семян
Специализированный магазин позволяет приобрести деревья 1-го уровня. Деревья приносят урожай, который Вы сможете собрать и продать на рынке, получить доход.


Сад
Сад — это специальная территория с посаженными людьми кустарниками и плодовыми деревьями. Кроме того, в саду могут прорастать различные цветы, декоративные кустарники, а еще там могут присутствовать элементы огорода.
Ниже отображаются все посаженные Вами деревья, не забывайте их посещать и собирать урожай.
Улучшая уровень дерева Вы будете получать больше урожая, а также дополнительные бонусы.

Рынок
Системный рынок позволяет Вам автоматически продать собранный Вами урожай и обменять на серебро. Системный резерв на выкуп урожая растет в зависимости от многих факторов и уменьшается, при продаже урожая.

Таблица уровней




Курс в проекте 100 серебра = 1 рублю.

Бонусы:


Получи Вишню в подарок, которая будет давать плоды постоянно.



Реферальная программа:


Приглашайте в игру своих друзей и знакомых, Вы будете получать 10%. От каждой покупки или увеличения уровня дерева приглашенным Вами человеком.


Платежные системы:


Payeer, Яндекс Деньги, MegaKassa


Мой вклад:


__________________
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