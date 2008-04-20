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Олимпийский скандал: 130 медалей Игр в Рио заржавели



Агентство Рейтер передало, что руководитель департамента по связям с общественностью бразильского олимпийского комитета "Рио-2016" г-н Андрада с большим сожалением проинформировал журналистов, что они как организаторы этих престижных соревнований на настоящий момент уже получили назад более 130 медалей завоеванных спортсменами на Олимпийских и Параолимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро.



Причиной возврата можно назвать брак олимпийских наград - они начали ржаветь и на некоторых из них появились черные пятна и конечно, награда после этого теряет всякую привлекательность не только для самого спортсмена, но и для всех остальных.



Единственно, что хоть немного утешает в этой истории так это то, что среди этих 130 бракованных олимпийских медалей, большая часть - это бронзовые награды. Господин Андрада подтвердил, что все 130 полученных ими от спортсменов олимпийских медалей уже были направлены в столичный монетный двор и бразильские специалисты приступили к восстановлению облика наград в их первоначальном виде.



В связи с этим событием, информационное магентство Рейтер напоминает, что многие спортсмены, практически еще на летних играх в Рио-де-Жанейро 2016 года, уже тогда обращали внимание, что с медалями что-то не так, какие-то они странные. Чеканкой медалей занимался Бразильский монетный двор, но он тогда никак не прокомментировал эти первые сообщения. Но уже в октябре прошлого года поток возвращаемых в Бразилию наград усилился и тогда к решению этой проблемы подключился оргкомитет олимпийских игр 2016. И вот к настоящему моменту бразильские специалисты монетного двора пытаются устранить проявившиеся дефекты на дорогих во всех смыслах медалях.



Андрад также пояснил, что в основное это произошло по причине того, что, во-первых, полученные медали хранились у спортсменов ненадлежащим образом и поэтому их лаковое покрытие испортилось, т.е. в тех местах, где лак на медали потрескался и появились потемнения и ржавчина. А во-вторых, несколько медалей по их сведениям, попали в сильные морозы и поэтому так сильно пострадали.



Напомним, что на олимпиаде в Рио-де-Жанейро первое место в командном зачете было завоевано США, вслед за ними шла Великобритания, на третьем месте расположился Китай, а Россия была на 4 месте и конечно, в основном из-за того что выступала в очень усеченном составе из-за обвинений в применении допинга.



Специально для mmgp.ru



https://text.ru/antiplagiat/59205d03f3282 Агентство Рейтер передало, что руководитель департамента по связям с общественностью бразильского олимпийского комитета "Рио-2016" г-н Андрада с большим сожалением проинформировал журналистов, что они как организаторы этих престижных соревнований на настоящий момент уже получили назад более 130 медалей завоеванных спортсменами на Олимпийских и Параолимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро.Причиной возврата можно назвать брак олимпийских наград - они начали ржаветь и на некоторых из них появились черные пятна и конечно, награда после этого теряет всякую привлекательность не только для самого спортсмена, но и для всех остальных.Единственно, что хоть немного утешает в этой истории так это то, что среди этих 130 бракованных олимпийских медалей, большая часть - это бронзовые награды. Господин Андрада подтвердил, что все 130 полученных ими от спортсменов олимпийских медалей уже были направлены в столичный монетный двор и бразильские специалисты приступили к восстановлению облика наград в их первоначальном виде.В связи с этим событием, информационное магентство Рейтер напоминает, что многие спортсмены, практически еще на летних играх в Рио-де-Жанейро 2016 года, уже тогда обращали внимание, что с медалями что-то не так, какие-то они странные. Чеканкой медалей занимался Бразильский монетный двор, но он тогда никак не прокомментировал эти первые сообщения. Но уже в октябре прошлого года поток возвращаемых в Бразилию наград усилился и тогда к решению этой проблемы подключился оргкомитет олимпийских игр 2016. И вот к настоящему моменту бразильские специалисты монетного двора пытаются устранить проявившиеся дефекты на дорогих во всех смыслах медалях.Андрад также пояснил, что в основное это произошло по причине того, что, во-первых, полученные медали хранились у спортсменов ненадлежащим образом и поэтому их лаковое покрытие испортилось, т.е. в тех местах, где лак на медали потрескался и появились потемнения и ржавчина. А во-вторых, несколько медалей по их сведениям, попали в сильные морозы и поэтому так сильно пострадали.Напомним, что на олимпиаде в Рио-де-Жанейро первое место в командном зачете было завоевано США, вслед за ними шла Великобритания, на третьем месте расположился Китай, а Россия была на 4 месте и конечно, в основном из-за того что выступала в очень усеченном составе из-за обвинений в применении допинга.Специально для mmgp.ru

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