На биржу Bitfinex добавлена криптовалюта Ripple

Популярная гонконгская криптобиржа Bitfinex добавила в список торговых пар цифровую валюту Ripple (XRP). Об этом торговая площадка сообщила в своем твиттере.
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Bitfinex.com @bitfinex
We have added support for Ripple (XRP) exchange trading through XRP/USD and XRP/BTC pairs. Margin trading of XRP to follow.
23:58 - 19 May 2017
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Теперь пользователи биржи Bitfinex смогут торговать криптовалютой XRP в парах с биткоином и долларом США. Свое решение гонконгская биржа объясняет растущим спросом на цифровую валюту Ripple.
В будущем, с достижением соответствующего уровня ликвидности, биржа Bitfinex планирует добавить возможность маржинальной торговли стремительно набирающей популярность криптовалютой.
Bitfinex — крупный игрок на рынке цифровых валют. По объему торгов криптобиржа находится на 5-ом месте, уступая лишь Poloniex, bitFlyer, Kraken и корейской bithumb.
Удельный вес биржи Bitfinex в глобальном биржевом обороте криптовалют составляет 4,39%.
Данные: coinhills
Напомним, немного ранее популярная биржа Kraken добавила возможность торговли криптовалютой XRP в парах с популярными фиатными валютами. Также ForkLog сообщал о том, что поддержку цифровой валюты Ripple добавили аппаратные криптокошельки Ledger Nano S и Ledger Blue
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