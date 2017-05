pilot10 Топ Мастер

На биржу Bitfinex добавлена криптовалюта Ripple



Bitfinex.com @bitfinex

We have added support for Ripple (XRP) exchange trading through XRP/USD and XRP/BTC pairs. Margin trading of XRP to follow.

23:58 - 19 May 2017



Теперь пользователи биржи Bitfinex смогут торговать криптовалютой XRP в парах с биткоином и долларом США. Свое решение гонконгская биржа объясняет растущим спросом на цифровую валюту Ripple.



В будущем, с достижением соответствующего уровня ликвидности, биржа Bitfinex планирует добавить возможность маржинальной торговли стремительно набирающей популярность криптовалютой.



Bitfinex — крупный игрок на рынке цифровых валют. По объему торгов криптобиржа находится на 5-ом месте, уступая лишь Poloniex, bitFlyer, Kraken и корейской bithumb.

Удельный вес биржи Bitfinex в глобальном биржевом обороте криптовалют составляет 4,39%.





Данные: coinhills



Напомним, немного ранее популярная биржа Kraken добавила возможность торговли криптовалютой XRP в парах с популярными фиатными валютами. Также ForkLog сообщал о том, что поддержку цифровой валюты Ripple добавили аппаратные криптокошельки Ledger Nano S и Ledger Blue



