Rambler&Co создаст портал с почтовиком Rambler.ua на замену санкционным ресурсам

Rambler&Co создаст в Украине портал с почтовиком Rambler.ua, что бы взять себе потерянных санкционными ресурсами потребителей
Rambler&Co открыл в Украине своей информационный портал с почтовым сервисом. Rambler.ua будет собирать в себе новости из 25 городов. На сайте так же разместили погоду в Украинских городах и курс валют.
Планируется, что ресурс должен заменить заблокированный санкционный портал Яндекс. Rambler.ua будет строиться на принципе независимости и качества контента. Агрегатор будет собирать основные новости со всей Украины круглосуточно и публиковать их на главных страницах портала. Сервис будет рассчитан на Украинскую аудиторию. Такие заявления сделали представители компании Rambler&Co.
На замену почтовым сервисам Яндекса и Mail должен придти ресурс Rambler.ua. В компании рассказали, что все кто хочет может сохранить данные заблокированных почтовых сервисов и перенести пользование в Rambler.ua.
Сейчас на Rambler.ua размещены новости российских новостных ресурсов, а так же информация которая более относится к россиянам, к такой информации можно отнести данные по пробкам в Москве и российские курсы валют.
Это могло произойти в следствии тестового заполнения информацией и в скором времени портал может приобрести украинский окрас.
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По материалам itc.ua