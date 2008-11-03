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Rambler&Co создаст портал с почтовиком Rambler.ua на замену санкционным ресурсам

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Rambler&Co создаст портал с почтовиком Rambler.ua на замену санкционным ресурсам



Rambler&Co создаст в Украине портал с почтовиком Rambler.ua, что бы взять себе потерянных санкционными ресурсами потребителей

Rambler&Co открыл в Украине своей информационный портал с почтовым сервисом. Rambler.ua будет собирать в себе новости из 25 городов. На сайте так же разместили погоду в Украинских городах и курс валют.

Планируется, что ресурс должен заменить заблокированный санкционный портал Яндекс. Rambler.ua будет строиться на принципе независимости и качества контента. Агрегатор будет собирать основные новости со всей Украины круглосуточно и публиковать их на главных страницах портала. Сервис будет рассчитан на Украинскую аудиторию. Такие заявления сделали представители компании Rambler&Co.

На замену почтовым сервисам Яндекса и Mail должен придти ресурс Rambler.ua. В компании рассказали, что все кто хочет может сохранить данные заблокированных почтовых сервисов и перенести пользование в Rambler.ua.

Сейчас на Rambler.ua размещены новости российских новостных ресурсов, а так же информация которая более относится к россиянам, к такой информации можно отнести данные по пробкам в Москве и российские курсы валют.
Это могло произойти в следствии тестового заполнения информацией и в скором времени портал может приобрести украинский окрас.

Уникальность: 100.00%
По материалам itc.ua
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Метки
новости, портал, санкции, украина
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