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Хедж-фонд Bridgewater Associates боится, что акции США могут упасть на 11%

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Хедж-фонд Bridgewater Associates боится, что акции США могут упасть на 11%
Крупнейший хедж-фонд Bridgewater Associates разослал своим клиентам записку, в которой обсудил движение рынка при возможном импичменте Трампа. Одни из результатов политической нестабильность — падение акций США на 11%. В заметке, разосланной 18 мая, Грег Дженсен и Джейсон Ротенберг, со-глава по инвестициям Bridgewater, рассказали клиентам инвестиционного фонда о всех возможных последствиях импичмента.



17 мая, наблюдалось рекордное падение акций США с сентября 2016 года. Причиной резкого скачка акций стало заявление директора ФБР, в котором он рассказал о просьбе Трампа прекратить расследование касательно связей бывшего советника национальной безопасности Майкла Флинна с русскими. Джейсен и Ротенберг сразу сказали, что не являются политическими экспертами и всего лишь рассматривают все, что происходит в мире. Вместо политики они сосредоточены на судьбе рынков в случае импичмента президента. (Политические эксперты оценивают вероятность ухода Трампа с поста раньше срока больше 50%).

В среду рыночная активность была лишь однодневным шагом, но не пересмотром вероятных материальных результатов. Хотя цены изменились слабо, движение согласуется с более высокими шансами на то, что администрация Трампа погрязла в убытках, и она не сможет эффективно решать любые потенциальные сложности. В случае импичмента, Джейсен и Ротенберг оценивают последствия следующим образом:
  • Падение цены американских акций на 11%
  • Падение цены европейских акций на 12%
  • Снижение стоимость японских акций на 16%
  • Снижение доходности США на 0,8% за 10 лет
  • Рост цены золота на 14%
  • 16% изменение соотношения JPY/USD
Присланная клиентам записка показывает то, как первые лица фонда, который насчитывает примерно $ 150 млрд капитала, видят мир и думают о рынках. Например, до президентских выборов, Bridgewater предсказывали резкую распродажу на рынках в случае победы Трампа. В конечном итоге, реакция рынка оказалась противоположной.

Тем не менее в записке подчеркивается, что крупнейшие инвесторы в мире хотят знать о потенциальном влиянии импичмента Трампа. Изменения рынка будет зависеть от того, насколько грязным окажется политический процесс ухода с должности.

Перевод специально для mmgp.ru

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