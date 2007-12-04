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Биржа долей ShareInStock.com предназначена для взаимодействия тех, у кого есть перспективные онлайн-проекты, с теми, кто желает в эти проекты инвестировать.
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#1
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Блог-newhyip.com
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 19.02.2015
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Последние новости
Раз уж месяц прошел, хотелось бы узнать какие подвижки идут у биржи Шареинсток, когда ждать восстановления нормальной работы?
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