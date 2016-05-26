Стартап Suretly из России хочет получить $5 млн. инвестиций при помощи ICO

Российская стартап-компания Suretly хочет собрать 5 миллионов долларов инвестиций на ICO
Основатели сервиса Suretly который осуществляет помощь в покупке и продаже поручительств, хотят собрать от полутора до 5 миллионов долларов США на очередном сборе средств при помощи ICO. Предварительно начало сбора средств планируется на июнь - июль 2017. Что бы покрыть затраченные средства на ICO стартап решил продать несколько preSUR-токенов, что бы получить за них SUR-токены.
Организует ICO компания из Сингапура, которая владеет правом на выкуп 15 процентов акций стартап компании Suretly. Начальная цена SUR-токена составит около 9 долларов США.
Компания уже продала preSUR-токены на сумму более 280 тысяч долларов. Инвесторами выступили около 275 человек из более чем 20 стран.
Стартап Suretly не осуществляет деятельность предоставления заемов или кредитов на заемы, а лишь выступает гарантом между заемчиком и инвестором.
Команда Suretly хочет собрать посредством ICO инвестиции для осуществления своей деятельности. Инвесторы получат криптовалютные акции, которые наглядно будут выглядеть как Blockchain-токены, для сдачу их в заем и возврата с процентом прибыли.
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По материалам venture-news.ru