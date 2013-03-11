Путин пообещал отправить продовольствие в Венесуэлу

Президент России Владимир Путин пообещал своему венесуэльскому коллеге Николасу Мадуро отправить в латиноамериканскую республику продовольствие, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на МИД Венесуэлы.
Лидеры двух стран провели телефонные переговоры. По данным издания, Венесуэла будет ежемесячно получать несколько тысяч тонн муки. Официального подтверждения этой информации на сайте Кремля нет.
В стране в последнее время обострился экономический и политический кризис, а мука стала одним из самых дефицитных товаров. Еще одним товаром, дефицит которого остро чувствуется в Венесуэле, является туалетная бумага.
Накануне сам Мадуро заявил, что в скором времени Россия будет поставлять в Венесуэлу на стабильной основе 60 тыс. тонн пшеницы в месяц, начиная с этого года. Москва пока не подтвердила эту информацию.
Накануне в Каракасе произошли масштабные столкновения демонстрантов с полицией. Ранения получили 50 человек.
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